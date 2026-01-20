الحكومة توسّع استثمارات التعدين ضمن الاستراتيجية الوطنية

01:20 م

الوكيل الإخباري- وقّع وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، اليوم الثلاثاء، مذكرتي تفاهم مع شركة الصناعات الكيماوية والتعدينية (CMI)، ممثلة بمديرها العام الدكتور بسام الفاخوري، لاستغلال المعادن في منطقتي وادي أبو البراق وسمرة الطيبة جنوبي المملكة. اضافة اعلان





وجاء ذلك ضمن جهود تطوير قطاع التعدين واستقطاب الاستثمارات النوعية، بما ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية للتعدين.



وشملت المذكرة الأولى أعمال الاستكشاف والتنقيب عن العناصر الأساسية والثمينة والحرجة والاستراتيجية والعناصر الأرضية النادرة في منطقة جبال سمرة الطيبة، بمساحة 13.9 كيلومتر مربع ولمدة 67 أسبوعًا.



وشملت المذكرة الثانية استكشاف خامات الذهب والمعادن الأساسية والثمينة والحرجة والاستراتيجية والعناصر الأرضية النادرة في منطقة جبال براق – أبو برقة، بمساحة 106 كيلومترات مربعة ولمدة 98 أسبوعًا.



وأكد الخرابشة خلال حفل التوقيع أن هذه الخطوة تعزز مساهمة قطاع التعدين في الاقتصاد الوطني، وتدعم الاستثمارات ونقل الخبرات وتوفير فرص العمل، ضمن برنامج وطني متكامل لتطوير واستثمار الثروات المعدنية في المملكة.



وبيّن أن المذكرتين تأتيان ضمن توجهات الحكومة لتعزيز مساهمة قطاع التعدين في الاقتصاد الوطني، وتوسيع قاعدة الاستثمارات المسؤولة، وتحفيز الشراكات مع الشركات الوطنية والدولية ذات الكفاءة، بما يسهم في نقل المعرفة الفنية وتوفير فرص عمل للأردنيين.



وأضاف أن توقيع المذكرتين ينسجم مع أولويات التنمية المستدامة، إلى جانب عدد من مذكرات التفاهم التي وقّعتها الوزارة سابقًا مع شركات محلية وخارجية في مجالات الذهب والنحاس والعناصر الأرضية النادرة والفوسفات والليثيوم، ضمن برنامج متكامل لتطوير واستثمار الثروات المعدنية في المملكة، مشيرًا إلى وجود 3 اتفاقيات في مرحلة التفاوض تمهيدًا للانتقال إلى المرحلة التنفيذية.

