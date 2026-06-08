الحكومة توفر أراضٍ سكنية بسعر أقل 50% من السوق وبأقساط ميسرة

ويأتي القرار ضمن مبادرات المؤسَّسة العامة للإسكان والتطوير الحضري لتلبية الحاجة السكنية للمواطنين من ذوي الدخل المحدود، والتي تتضمَّن تقليل سعر الفائدة للمواطنين الراغبين بالحصول على قروض إسكانية، وسيستمر الدعم بدفعات لمستفيدين آخرين على مدى أربع سنوات.
ويأتي القرار في إطار توجُّه الحكومة الاستمرار في تفعيل دور المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري، وانسجاماً مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي ومحور تحسين جودة الحياة.
ويتضمَّن برنامج دعم التمويل الإسكاني تقديم دفعة أولى تمكِّن المستفيد من الحصول على السكن بأسعار فائدة مخفضة وأقساط ميسرة تتناسب مع ذوي الدخل المتوسط، وبسعر فائدة تشجيعي وضمن أسس موضوعية ومعايير محدَّدة من مجلس إدارة المؤسَّسة، حيث سيتمكَّن المستفيد من تملك الوحدة السكنية بنفس قيمة الإيجار الشهري.
وعملت المؤسَّسة ضمن مشروع تطوير أراضي الخزينة لغايات السكن، حيث تم تكليفها به من مجلس الوزراء، على توفير قطع أراض في المناطق التي تعاني من ضغوطات سكنية بسعر يقل بنسبة 50% عن القيمة السوقيَّة وبمساحات مناسبة وأقساط ميسرة، حيث أنهت المؤسسة تخطيط وتصميم وتنظيم المشاريع في مناطق البتراوي في الزرقاء، ومحي والقطرانة في الكرك، والمحمدية في معان، وقد تم فتح باب الاستفادة للمواطنين وإصدار كتب التخصيص لعدد من المتقدمين.
كما عملت المؤسسة على فتح طرق وممرات لعدد من المشاريع، والانتهاء من عطاء التنفيذ المبدئي في مشروع البتراوي بهدف تطوير المشروع وإيصاله بالشبكة العامة المحيطة للنقل، مثلما تم تخصيص أكثر من 1000 قطعة للمعلمين ونقلها لوزارة التربية والتعليم في عدة محافظات، وهي قطع مخدومة بالبنية التحتية والخدمات الأساسية، وقد باشرت وزارة التربية والتعليم بفتح باب الاستفادة واستقبال الطلبات وتأهيل المعلمين للاستفادة.
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