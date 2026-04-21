الحكومة توقّع مذكرة تفاهم مع البنك الأوروبي للتنمية لتعزيز أمن الطاقة في الأردن

الحكومة توقّع مذكرة تفاهم مع البنك الأوروبي للتنمية لتعزيز أمن الطاقة في الأردن
الحكومة توقّع مذكرة تفاهم مع البنك الأوروبي للتنمية لتعزيز أمن الطاقة في الأردن
 
الثلاثاء، 21-04-2026 08:28 م

الوكيل الإخباري-   شهدت وزارة التخطيط والتعاون الدولي، الثلاثاء، توقيع مذكرة إطار عمل مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لدعم الطاقة المتجددة وتخزين الطاقة بالبطاريات وتحديث الشبكة الكهربائية.

ووقّع مذكرة التفاهم وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، ووزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، والمدير العام لشركة الكهرباء الوطنية سفيان البطاينة مع نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للخدمات المصرفية ماتيو باتروني، بهدف دعم التحول الأخضر في المملكة.
ومن المقرر أن يسهم إطار العمل في تعزيز قطاع الطاقة من خلال إصلاحات لتحسين مرونة واستدامة شركة الكهرباء الوطنية ماليا، إذ أن الاتفاقية ستدفع مسار الأردن منخفض الكربون وتطوير الهيدروجين الأخضر.

 
 


العيسوي يعزي آل الذيب والجريسات والنمري ومقطش

أخبار محلية العيسوي يعزي آل الذيب والجريسات والنمري ومقطش

الحكومة توقّع مذكرة تفاهم مع البنك الأوروبي للتنمية لتعزيز أمن الطاقة في الأردن

أخبار محلية الحكومة توقّع مذكرة تفاهم مع البنك الأوروبي للتنمية لتعزيز أمن الطاقة في الأردن

إيران تدعو الشعب الأمريكي إلى تحميل حكومته مسؤولية "الحرب العدوانية"

عربي ودولي أكثر من 3600 عملية توقيف في إيران على خلفية الحرب

نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس

عربي ودولي مسؤول أميركي: فانس لم يغادر بعد للمشاركة في المحادثات المتعلقة بإيران

المؤسسة العامة للغذاء والدواء

أخبار محلية "الغذاء والدواء" تطلق أدلة إرشادية لليقظة الدوائية وتطبيقا ذكيا للإبلاغ عن الآثار الجانبية

جانب من زيارة سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد إلى مركز إعداد النشامى

أخبار محلية ولي العهد يوجه رسالة دعم للنشامى

ولي العهد يوجه بإعادة إطلاق مراكز الأمير علي للواعدين برؤية جديدة وشمولية أوسع

أخبار محلية ولي العهد يوجه بإعادة إطلاق مراكز الأمير علي للواعدين برؤية جديدة وشمولية أوسع

تايلاند تعلن التوصل إلى اتفاق مع إيران لعبور سفنها مضيق هرمز

عربي ودولي حركة الملاحة عبر مضيق هرمز متوقفة تقريبا



 
 






