الحكومة توقّع مذكرة تفاهم مع البنك الأوروبي للتنمية لتعزيز أمن الطاقة في الأردن

ووقّع مذكرة التفاهم وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، ووزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، والمدير العام لشركة الكهرباء الوطنية سفيان البطاينة مع نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للخدمات المصرفية ماتيو باتروني، بهدف دعم التحول الأخضر في المملكة.
ومن المقرر أن يسهم إطار العمل في تعزيز قطاع الطاقة من خلال إصلاحات لتحسين مرونة واستدامة شركة الكهرباء الوطنية ماليا، إذ أن الاتفاقية ستدفع مسار الأردن منخفض الكربون وتطوير الهيدروجين الأخضر.
