الحكومة: حرية الصحافة في الأردن ممارسة راسخة وليست شعارًا

11:31 ص

الوكيل الإخباري- قال وزير الاتصال الحكومي الناطق باسم الحكومة، إن احترام الحريات في الأردن ليس مجرد شعار، بل ممارسة راسخة تستند إلى توجيهات ملكية واضحة، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة.





وأكد الوزير أن الحكومة تواصل إعلاء قيمة حرية التعبير ضمن معادلة متوازنة تجمع بين الحق في التعبير والالتزام بالمهنية والدقة.



وأضاف أن الاهتمام بالحريات يشكل جزءًا أساسيًا من المنظومة القيمية الوطنية، وهو ما ينعكس في تقدم الأردن على مؤشرات الحريات الدولية والمحلية، رغم اختلاف بعض الأبعاد المنهجية فيها، معتبرًا ذلك حافزًا لمزيد من تعزيز بيئة الحريات، خاصة حرية الرأي والتعبير.



وشدد على أن المشهد الإعلامي الأردني يقوم على مبدأ "الحرية والمسؤولية"، من خلال التوازن بين مساحة التعبير في الفضاء الرقمي وتقديم محتوى دقيق يبتعد عن الإشاعة والتضليل، ويحترم القانون وخصوصية المواطنين.



وأشار إلى أن الإعلام الحر والمسؤول يمثل أساسًا في نشر الحقيقة ومواجهة المعلومات المضللة وتعزيز الثقة بين المواطن والمؤسسات، مؤكدًا أهمية دعم دوره في نقاش وطني مهني يعكس ثوابت الدولة ويواكب قضايا المجتمع.







