الأحد 2026-05-03 01:09 م

الحكومة: حرية الصحافة في الأردن ممارسة راسخة وليست شعارًا

الحكومة: حرية الصحافة في الأردن ممارسة راسخة وليست شعارًا
الحكومة: حرية الصحافة في الأردن ممارسة راسخة وليست شعارًا
 
الأحد، 03-05-2026 11:31 ص
الوكيل الإخباري-   قال وزير الاتصال الحكومي الناطق باسم الحكومة، إن احترام الحريات في الأردن ليس مجرد شعار، بل ممارسة راسخة تستند إلى توجيهات ملكية واضحة، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة.اضافة اعلان


وأكد الوزير أن الحكومة تواصل إعلاء قيمة حرية التعبير ضمن معادلة متوازنة تجمع بين الحق في التعبير والالتزام بالمهنية والدقة.

وأضاف أن الاهتمام بالحريات يشكل جزءًا أساسيًا من المنظومة القيمية الوطنية، وهو ما ينعكس في تقدم الأردن على مؤشرات الحريات الدولية والمحلية، رغم اختلاف بعض الأبعاد المنهجية فيها، معتبرًا ذلك حافزًا لمزيد من تعزيز بيئة الحريات، خاصة حرية الرأي والتعبير.

وشدد على أن المشهد الإعلامي الأردني يقوم على مبدأ "الحرية والمسؤولية"، من خلال التوازن بين مساحة التعبير في الفضاء الرقمي وتقديم محتوى دقيق يبتعد عن الإشاعة والتضليل، ويحترم القانون وخصوصية المواطنين.

وأشار إلى أن الإعلام الحر والمسؤول يمثل أساسًا في نشر الحقيقة ومواجهة المعلومات المضللة وتعزيز الثقة بين المواطن والمؤسسات، مؤكدًا أهمية دعم دوره في نقاش وطني مهني يعكس ثوابت الدولة ويواكب قضايا المجتمع.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

هل يخفّض ماء بذور الشيا الكوليسترول؟

طب وصحة هل يخفّض ماء بذور الشيا الكوليسترول؟

البطيخ

طب وصحة البطيخ .. هل هو مناسب لخسارة الوزن؟

احذروا الأطعمة فائقة المعالجة.. ضررها كبير جداً

طب وصحة احذروا الأطعمة فائقة المعالجة.. ضررها كبير جداً

مجموعة بنك الاتحاد تواصل مسيرة نمو راسخة في الربع الأول 2026

أخبار الشركات مجموعة بنك الاتحاد تواصل مسيرة نمو راسخة في الربع الأول 2026

حسان: ضخ 9 مليارات دولار في الاقتصاد الأردني العام المقبل

اقتصاد محلي حسان: ضخ 9 مليارات دولار في الاقتصاد الأردني العام المقبل

ب

أخبار محلية مركز إيداع الأوراق المالية يتيح الاطلاع المباشر على ملكيات الأوراق المالية عبر تطبيق "سند"

ل

أخبار محلية حسان: سنعمل بسرعة لافتتاح مركز لعلاج السرطان في مستشفى الأميرة بسمة

يوتيوب

تكنولوجيا يوتيوب تعلن عن ميزة جديدة



 
 






الأكثر مشاهدة

 