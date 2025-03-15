 
السبت 2025-03-15 06:05 م
 




            

        








    

        

        

            الحكومة: حماية المستهلك هي جُل اهتمامنا
        

    

    
    

        



    

            

            
                
                
                
                
                ا
            
                

                    تعبيرية
                

        






    




 






    
 






        
            
        
    
        السبت، 15-03-2025
    
    
        04:46 م
    






    

    
الوكيل الإخباري- أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين، المهندس يعرب القضاة، أن الحكومة تولي حماية المستهلك وتعزيز حقوقه، جُل الرعاية والاهتمام وهو ما تجلى بإصدار قانون لحماية المستهلك في عام 2017.
اضافة اعلان

وقال اليوم السبت، بمناسبة اليوم العالمي لحماية المستهلك، إن القانون يضمن حق المستهلك في الحصول على سلع أو خدمات تحقق الغرض منها دون إلحاق أي ضرر بمصالحه أو صحته عند الاستعمال العادي أو المتوقع لهذه السلع أو الخدمات، من خلال إنشاء مديرية متخصصة داخل الوزارة تعنى بكل الجوانب المتعلقة بالمستهلك وضمان حقوقه.

وثمن القضاة جهود مديرية حماية المستهلك وموظفي الوزارة المكلفين في المحافظات لضمان التزام الأسواق بالأنظمة والتشريعات، من خلال الرقابة المستمرة، ومعالجة الشكاوى، وتنظيم الحملات التوعوية، وتوفير قنوات اتصال مباشرة مع المواطنين، ما يسهم في تعزيز ثقة المستهلكين بالأسواق وحماية حقوقهم، مشيداً كذلك بدور غرف التجارة والصناعة.

ويشارك الأردن بالاحتفال باليوم العالمي لحماية المستهلك الذي يصادف اليوم السبت، ويعتبر فرصة لتحقيق التضامن العالمي بين جميع المستهلكين في العالم والوقوف معًا للمطالبة بالحقوق المشتركة للمستهلكين والحفاظ عليها وتحقيق المزيد من التحسينات والإصلاحات.

ويهدف هذا اليوم لتعزيز الوعي بأهمية حقوق المستهلك وتعريف الأفراد بالحقوق الأساسية والرئيسية التي يحق لهم مطالبتها والتي تم تبنيها في ميثاق المستهلك العالمي.
                                                









    

        
    

    

        
















    


    

    

        





    

    

        




 






 


 






    

    

    

    

    

        


 










 



    








    
        gnews
    




        

            

                أحدث الأخبار
            

        

        

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
                                جانب من التمرين
                            
                    
                    

                        
                            أخبار محلية
                        
                        
                            ولي العهد يشارك بتمرين الاشتباك وفض الاشتباك بالذخائر الحية - فيديو
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
                                ت
                            
                    
                    

                        
                            أسواق ومال
                        
                        
                            تراجع الاسترليني أمام الدولار واليورو
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
                                ا
                            
                    
                    

                        
                            أخبار محلية
                        
                        
                            من الأحد وحتى الخميس المقبل.. اعلان هام من إدارة الترخيص
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
                                ا
                            
                    
                    

                        
                            عربي ودولي
                        
                        
                            سوريا.. مطار حلب الدولي يعود للخدمة اعتبارا من 18 مارس
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
                                ا
                            
                    
                    

                        
                            أخبار محلية
                        
                        
                            الحكومة: حماية المستهلك هي جُل اهتمامنا
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
                                ن
                            
                    
                    

                        
                            أخبار محلية
                        
                        
                            ميناء حاويات العقبة يطبق شهادة بيئية دولية
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
                                جانب من اللقاءات
                            
                    
                    

                        
                            أخبار محلية
                        
                        
                            العيسوي: الأردن بقيادته الحكيمة إرادة راسخة في مواجهة التحديات
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
                                ل
                            
                    
                    

                        
                            أخبار محلية
                        
                        
                            الشواربة: الاحتفال بيوم المدينة العربية يجسد التزامنا برفاهية المواطنين
                        
                    

                



        





    

        



























 

    

    

        
    


    

        

 





 


 





    





            





    


    
    

        

            

                
                    الأكثر مشاهدة