الحكومة: حماية المستهلك هي جُل اهتمامنا

وقال اليوم السبت، بمناسبة اليوم العالمي لحماية المستهلك، إن القانون يضمن حق المستهلك في الحصول على سلع أو خدمات تحقق الغرض منها دون إلحاق أي ضرر بمصالحه أو صحته عند الاستعمال العادي أو المتوقع لهذه السلع أو الخدمات، من خلال إنشاء مديرية متخصصة داخل الوزارة تعنى بكل الجوانب المتعلقة بالمستهلك وضمان حقوقه.
وثمن القضاة جهود مديرية حماية المستهلك وموظفي الوزارة المكلفين في المحافظات لضمان التزام الأسواق بالأنظمة والتشريعات، من خلال الرقابة المستمرة، ومعالجة الشكاوى، وتنظيم الحملات التوعوية، وتوفير قنوات اتصال مباشرة مع المواطنين، ما يسهم في تعزيز ثقة المستهلكين بالأسواق وحماية حقوقهم، مشيداً كذلك بدور غرف التجارة والصناعة.
ويشارك الأردن بالاحتفال باليوم العالمي لحماية المستهلك الذي يصادف اليوم السبت، ويعتبر فرصة لتحقيق التضامن العالمي بين جميع المستهلكين في العالم والوقوف معًا للمطالبة بالحقوق المشتركة للمستهلكين والحفاظ عليها وتحقيق المزيد من التحسينات والإصلاحات.
ويهدف هذا اليوم لتعزيز الوعي بأهمية حقوق المستهلك وتعريف الأفراد بالحقوق الأساسية والرئيسية التي يحق لهم مطالبتها والتي تم تبنيها في ميثاق المستهلك العالمي.
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