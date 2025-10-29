الحكومة: خصم 20% على "المسقفات" لمن يسدد قبل نهاية العام

وقال المومني، خلال مؤتمر صحفي عقد الأربعاء على هامش جلسة مجلس الوزراء، إن القرار يمنح خصماً بنسبة 20% على الضرائب والرسوم المستحقة للسنة الحالية والسنوات السابقة، في حال تسديد جميع المستحقات قبل نهاية يوم 31 كانون الأول 2025.
وبيّن أن الحكومة قررت السماح بتقسيط ضريبة الأبنية والأراضي (المسقفات) وضريبة المعارف ورسوم مساهمة الصرف الصحي المترتبة على المكلفين حتى نهاية العام 2025، تسهيلاً عليهم وتشجيعاً على الالتزام بالدفع.
وأشار المومني إلى أن القرار يشمل أيضاً منح المكلفين الذين سددوا ضرائبهم المستحقة منذ بداية العام وحتى تاريخ صدور القرار الخصم ذاته، على أن يُرصَد لهم في بداية عام 2026، بالإضافة إلى الخصم التشجيعي المنصوص عليه في القانون.
وأضاف أن الحكومة قررت زيادة نسبة الخصم التشجيعي للمكلفين الملتزمين بدفع ضريبة الأبنية والأراضي لعام 2026 لتصبح 10% بدلاً من 8%، وذلك في حال تسديد المبالغ المترتبة خلال أول شهرين من العام المقبل.
