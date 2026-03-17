الأربعاء 2026-03-18 02:18 م

الحكومة : خطة رقابية موسعة تزامناً مع قرب حلول عيد الفطر

الثلاثاء، 17-03-2026 09:32 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، بدء تنفيذ خطة رقابية مكثفة وشاملة على الأسواق كافة في جميع المحافظات، لضمان استقرار الحركة التجارية والالتزام بالأنظمة والقوانين، تزامناً مع زيادة الاستهلاك التي تسبق حلول عيد الفطر المبارك.

وقال مساعد الأمين العام الناطق الإعلامي للوزارة، قصي بني مصطفى، إن الوزارة اعتمدت برنامجاً رقابياً يمتد حتى نهاية عطلة العيد، موضحاً أن تكثيف الرقابة في هذا التوقيت يأتي كإجراء احترازي وضروري نظراً لارتفاع الطلب على السلع والخدمات.


وبين بني مصطفى أن الخطة تضع على رأس أولوياتها قطاع المواد الغذائية، والمطاعم، والمخابز، لضمان توفر مادة الخبز واستمرارية عمل المخابز المناوبة، إلى جانب التحقق من إعلان الأسعار بوضوح والتقيد التام بالأسعار المحددة، كما تشمل الجولات الرقابية محطات المحروقات ووكالات الغاز، ومحال الألبسة والمفروشات والهدايا ومحلات الحلويات والسكاكر، للتدقيق في الأسعار المعلنة وقانونية العروض والتنزيلات والتصفيات المعلنة ومطابقتها للتعليمات الرسمية.


وأكد بني مصطفى أن الوزارة تعمل بتنسيق وثيق مع المنتجين والمستوردين والجهات ذات العلاقة، لضمان ديمومة تدفق السلع وتوفر مخزون آمن يلبي احتياجات المواطنين.


وشدد بني مصطفى على أن الوزارة لن تتهاون مع أي تجاوزات، مع أي محاولات للتلاعب بالأسعار أو إحداث خلل في توازنات السوق، داعياً المواطنين إلى ممارسة دورهم الرقابي والتشارك مع الوزارة في رصد أي مخالفات.


وحثت الوزارة المواطنين على الإبلاغ عن شكاويهم عبر القنوات الرسمية التي تعمل ضمن خطة عمل تغطي الفترتين الصباحية والمسائية، وهي:


الخط الساخن: 065629045 وتطبيق واتسآب: 0797527832 وعبر القنوات الرقمية: منصة "بخدمتكم" الإلكترونية، موقع الوزارة الرسمي، وصفحة الوزارة على "فيسبوك".

 
 


