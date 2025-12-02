الحكومة: سنُعالج أيّ أردني مصاب بمرض السرطان

وأضاف شحادة أن خدمة بطاقات التأمين الحكومي للعلاج في مركز الحسين للسرطان عبر تطبيق "سند" تهدف التسهيل على المواطنين.
أطلقت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ومؤسسة الحسين للسرطان، الثلاثاء، خدمة بطاقات التأمين الحكومي للعلاج في مركز الحسين للسرطان عبر تطبيق "سند"، حيث سيتمكن المواطنون المشمولون بالتأمين من الحصول على البطاقات ابتداء من اليوم، وذلك تمهيدا لبدء تفعيل التأمين اعتبارا من الأول من كانون الثاني 2026.
وأكد شحادة أن المواطن الأردني انتقل من رحلة البحث عن واسطة للتأمين إلى الذهاب لتطبيق "سند" للحصول على بطاقة التأمين.
-
أخبار متعلقة
-
السفارة الإماراتية تحتفل بالعيد الوطني
-
رئيس المستقلة للانتخاب يتحدث عن الانتخابات البلدية واندماج الأحزاب
-
الضّمان الاجتماعي: خدمة "العلاج الفوري" تعزّز سرعة الاستجابة لإصابات العمل
-
الصندوق الهاشمي لتنمية البادية يوزع خزانات مياه في لواء الحسا
-
المياه: حملة واسعة قرب سد الكفرين لردم 11 بئرا مخالفة
-
النابلسي: ما يحدث في امانة عمان لا يصدقه عقل
-
إطلاق بطاقات التأمين الحكومي للعلاج في مركز الحسين للسرطان
-
فصل الكهرباء من الـ 10 صباحا والى 4 عصرا عن مناطق في المملكة -أسماء