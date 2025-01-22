الحكومة: عدم صرف أيّ مبالغ لأعضاء اللِّجان الحكوميَّة حال انعقادها خلال الدَّوام الرسمي

الوكيل الإخباري- قرر مجلس الوزراء، الأربعاء، عدم صرف أيّ مبالغ ماليَّة أو مكافآت أو بدلات للموظَّفين من أعضاء اللِّجان الحكوميَّة في حال كان انعقاد أعمال هذه اللِّجان خلال أوقات الدَّوام الرَّسمي.

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وقرر مجلس الوزراء أيضا، الموافقة على إعادة تشكيل لجنة مراجعة شكاوى الشراء لغايات رفع مستوى الشفافيَّة وإدخال أعضاء من القطاع الخاص ممن لهم خبرة في المشتريات الحكومية.