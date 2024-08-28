الحكومة : عطلة العاشر من أيلول تشمل القطاع الخاص بجميع مؤسساته

الوكيل الإخباري- أكد وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور مهند المبيضين، أن العطلة الرسمية في العاشر من أيلول المقبل، تشمل القطاع الخاص بجميع مؤسساته.

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وأشار إلى أن البلاغ الرسمي الذي صدر اليوم الأربعاء من قبل رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة بهذا الخصوص، أكد أن العطلة المقررة تشمل المؤسسات والهيئات العامة والخاصة ، ويشمل ذلك الشركات والجامعات والمدارس وجميع القطاعات العامة والخاصة.