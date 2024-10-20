الحكومة : على الجميع فهم هذه الرسالة

الوكيل الإخباري- أكد وزير الاتصال الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة ، الدكتور محمد المومني، أن تصريحات رئيس الوزراء، الدكتور جعفر حسان خلال جلسة مجلس الوزراء يوم أمس حملت رسالة وطنية مهمة ينبغي على الجميع فهمها وإدراكها بأن مصلحتنا الوطنية أولوية تسمو فوق كل اعتبار، وأن الأردن دولة المؤسسات والقانون الذي يسري على الجميع دون تمييز.

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وقال لدى لقائه اليوم الأحد، هيئة تحرير العربي والإنجليزي في وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، بحضور المدير العام للوكالة، الزميلة فيروز المبيضين، إن صياغة الخبر بمهنية واحترافية ودقة تسهم في تشكيل الرأي العام بشكل واقعي وصحيح وتعزز الوعي الوطني وخصوصا ونحن نشهد تطورات إقليمية ودولية تحتاج الى المزيد من الجرأة والمسؤولية في إيصال الرسالة والفهم العميق لواجب الإعلام .



وأكد المومني أهمية دور الوكالة في تعزيز الوعي الإعلامي، مشيرا إلى أن الخبر الصادر عنها يحمل مسؤولية كبيرة في شرح مضامين الموقف الأردني للمتلقين إزاء التطورات السياسية محليا وعربيا ودوليا.