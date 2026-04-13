الحكومة: على كل أردني بلغ 18 عاما أن يصرح عن عنوانه

وقال العودات خلال جلسة تشريعية لمجلس النواب، اليوم الاثنين، إن الجديد في القانون المعدل للأحوال المدنية هو إضافة البريد الإلكتروني.
وأضاف أن معرفة عنوان المواطن يسهل عملية وصول التبليغات القضائية للمواطنين وذلك من خلال العنوان المصرح به.
وأشار العودات إلى أن القانوني نص على أنه من بلغ سن الثامنة عشر أن يصرح عن عنوانه وذلك لتلقي البلاغات القضائية وأي بلاغات أخرى مثل بلاغات دائرة الضريبة وغيرها.
-
