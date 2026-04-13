الإثنين 2026-04-13 02:03 م

الحكومة: على كل أردني بلغ 18 عاما أن يصرح عن عنوانه

أرشيفية
 
الإثنين، 13-04-2026 01:16 م
الوكيل الإخباري-   أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبدالمنعم العودات أن العنوان المصرح به للمواطن ليس بالأمر الجديد وهو معمول به منذ 10 سنوات.اضافة اعلان


وقال العودات خلال جلسة تشريعية لمجلس النواب، اليوم الاثنين، إن الجديد في القانون المعدل للأحوال المدنية هو إضافة البريد الإلكتروني.

وأضاف أن معرفة عنوان المواطن يسهل عملية وصول التبليغات القضائية للمواطنين وذلك من خلال العنوان المصرح به.

وأشار العودات إلى أن القانوني نص على أنه من بلغ سن الثامنة عشر أن يصرح عن عنوانه وذلك لتلقي البلاغات القضائية وأي بلاغات أخرى مثل بلاغات دائرة الضريبة وغيرها.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

فيديو منوع الطريقة الصحيحة لاستخدام خيط الأسنان



 






الأكثر مشاهدة