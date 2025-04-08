الحكومة : قرارات لتحقيق حياة أفضل للأردنيين

الوكيل الإخباري- أكد وزير الدولة للشؤون الاقتصادية، مهند شحادة، أن كل القرارات الحكومية المتخذة، تصب في تحقيق حياة أفضل للأردنيين والنمو الاقتصادي.

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وأكد خلال رعايته مندوباً عن رئيس الوزراء؛ مؤتمر الحوار الوطني: رؤية التحديث الاقتصادي: شراكة من أجل أردن المستقبل، اليوم الثلاثاء، أن فكر الحكومة وبوصلتها، اقتصادي تنموي شامل، يسعى بنحو رئيسي لتوفير حياة أفضل للمواطنين وتطبيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي على أرض الواقع.



وأضاف خلال المؤتمر الذي نظمه مشروع نزاهة الممول بالشراكة بين الاتحاد الأوروبي والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، وينفذه مركز الحياة راصد ومنظمة رشيد للشفافية الدولية، أن الحكومة تسير بنحو صحيح في تحقيق رؤية التحديث الاقتصادي، بالاستناد إلى تحقيق معدلات النمو أرقاماً أعلى من المستهدف كل عام، واستناد القرارات الحكومية الاقتصادية على الرؤية من حيث جودة الحياة والنمو الاقتصادي والاستدامة.



وكشف عن أن الحكومة ستبدأ في حزيران المقبل، ورشات عمل معمقة مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، لوضع الخطة التنفيذية للسنوات الأربع المقبلة لرؤية التحديث الاقتصادي، ليتم ربطها مع موازنة العام المقبل، بما تتضمنه من مشاريع وبرامج.



وأكد أن الخطة ستركز على توفير إجراءات واضحة وفق خطط زمنية لها أثر مباشر على حياة المواطنين.

ولفت إلى وجود قناعة تامة لدى الحكومة بأنه لا يمكن تحقيق النمو الاقتصادي المنشود بدون الشراكة مع القطاع الخاص الفاعل في استقطاب الاستثمارات الأجنبية، والذي يعد إحدى روافع الاقتصاد الوطني، وله الحق في تحقيق الأرباح والحصول على تسهيلات ودفع الضرائب.