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الحكومة : قروض بدون فوائد لهذه الفئة من المواطنين

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الخميس، 21-11-2024 06:30 م

الوكيل الإخباري-    قال وزير الزراعة خالد الحنيفات رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإقراض الزراعي، إن قرارا اتخذ بتوفير قروض بقيمة 16 مليون دينار بدون فائدة ضمن الخطة الاقراضية المقبلة.

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وأضاف الحنيفات، خلال اجتماع مجلس إدارة الإقراض الزراعي الخميس، أن تحصيل المؤسسة وصل إلى 64 مليون دينار، مشيرا إلى انعدام المشاريع المتعثرة، إذ لم تتجاوز المشاريع المحولة للمتابعة القانونية عن 3%.

 

ومن جانبه بين مدير عام مؤسسة الاقراض الزراعي محمد دوجان أن مجلس الإدارة أقر التوسع بالخطة الإقراضية لتصبح 65 مليون دينار وبزيادة قدرها ما نسبته 20%عن العام الحالي، مشيرا إلى أن هذه الزيادة كانت نتيجة لتحسن واضح في تسديد القروض.


وأشار إلى أن الإقراض يستهدف من خلال الخطة محاور التطوير في الخطة الوطنية للزراعة المستدامة وبرنامج التحديث الاقتصادي. 

 

 

 

 
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