الحكومة : قروض بدون فوائد لهذه الفئة من المواطنين

الوكيل الإخباري- قال وزير الزراعة خالد الحنيفات رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإقراض الزراعي، إن قرارا اتخذ بتوفير قروض بقيمة 16 مليون دينار بدون فائدة ضمن الخطة الاقراضية المقبلة.

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وأضاف الحنيفات، خلال اجتماع مجلس إدارة الإقراض الزراعي الخميس، أن تحصيل المؤسسة وصل إلى 64 مليون دينار، مشيرا إلى انعدام المشاريع المتعثرة، إذ لم تتجاوز المشاريع المحولة للمتابعة القانونية عن 3%.

ومن جانبه بين مدير عام مؤسسة الاقراض الزراعي محمد دوجان أن مجلس الإدارة أقر التوسع بالخطة الإقراضية لتصبح 65 مليون دينار وبزيادة قدرها ما نسبته 20%عن العام الحالي، مشيرا إلى أن هذه الزيادة كانت نتيجة لتحسن واضح في تسديد القروض.