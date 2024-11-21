الحكومة : قروض بدون فوائد لهذه الفئة من المواطنين

وأضاف الحنيفات، خلال اجتماع مجلس إدارة الإقراض الزراعي الخميس، أن تحصيل المؤسسة وصل إلى 64 مليون دينار، مشيرا إلى انعدام المشاريع المتعثرة، إذ لم تتجاوز المشاريع المحولة للمتابعة القانونية عن 3%.
وأشار إلى أن الإقراض يستهدف من خلال الخطة محاور التطوير في الخطة الوطنية للزراعة المستدامة وبرنامج التحديث الاقتصادي.
-
أخبار متعلقة
-
توجيهات من وزير التربية بشأن المدارس
-
الحكومة تكشف عن جملة من القرارات والإجراءات
-
بلدية الكرك تضبط كميات كبيرة من التمور مجهولة المصدر
-
محافظ الطفيلة يطلع على برامج مديرية الثقافة
-
ولي العهد مهنئاً بتتويج نادي السلط ببطولة الدرع: السلط سلطانة
-
اجراء عمليات جراحة أطفال نوعية الأولى من نوعها بالاردن
-
توجيهات من وزارة التربية بشأن "التوجيهي" الجديد
-
وزير الأوقاف يفتتح البناء الجديد لمسجد عيمة القديم