الحكومة : قطع أراضي إسكانات المعلمين تقع ضمن مناطق مخدومة

وأضافت العطيات، خلال منتدى الاتصال الحكومي، الثلاثاء، أنه بناءً على توجيهات رئيس الوزراء بتخصيص قطع أراضي للمعلمين باشرت المؤسسة بدراسة المشاريع بهدف تخصيص قطع أراضي بمواصفات تتناسب مع احتياجات المعلمين.
وأشارت إلى أنه فيما يتعلق بالمساحات المخصصة تتراوح بين 300 و600 متر مربع تختلف الإسعار من محافظة لأخرى وحسب موقع المشروع ويتم تحديدها من خلال لجان متخصصة تضمن ملاءمتها للقدرة الشرائية للمعلمين.
ولفتت إلى أن المؤسسة قامت بتجهيز الكشوفات الخاصة بالأراضي لصندوق إسكان موظفي وزارة التربية والتعليم متضمنة تفاصيل القطع والموقع والأسعار والخدمات القريبة من القطع من مدارس ومراكز صحية ومراكز تجارية.
وبخصوص كيفية استفاد المعلمين سيتم تأهيل المعلمين المستفيدين من قبل الصندوق ووفق آلية محددة وشروط للتأهيل تضمن شفافية التوزيع.
-
أخبار متعلقة
-
رئيس النواب والمعايطة يؤكدان تعزيز العمل المشترك
-
وزيرة التنمية الاجتماعية تستقبل وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية
-
شرطة عجلون تنظم احتفالاً بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات
-
عودة طفلين وذويهم إلى غزة بعد استكمال علاجهم
-
قافلة النزاهة تزور مؤسسة تنمية أموال الأيتام والمركز الوطني لمكافحة الأوبئة
-
انسكاب مادة "الديزل" يتسبب بإغلاق مؤقت للمسرب الأيسر أعلى جسر سحاب
-
ارتفاع مبيعات الشقق فوق 150م² خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 6%
-
أرقام قياسية للأمطار والمخزون المائي في المملكة .. تفاصيل