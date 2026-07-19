الحكومة: لا قرارات بإخلاء مطار أو ميناء العقبة

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - أكد مصدر حكومي أنه لم تصدر أي قرارات بإخلاء مطار الملك الحسين الدولي أو ميناء العقبة، مشددًا على أن المطار والميناء يواصلان عملهما بشكل طبيعي.

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وأوضح المصدر أن الجهات الأردنية المختصة تتولى متابعة أي مخاطر محتملة، وتقوم بإصدار التحذيرات اللازمة وفق الإجراءات المعتمدة مسبقًا، والتي تتضمن إطلاق صافرات الإنذار عند الضرورة.