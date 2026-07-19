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الحكومة: لا قرارات بإخلاء مطار أو ميناء العقبة

مطار الملك الحسين الدولي
مطار الملك الحسين الدولي
 
الأحد، 19-07-2026 01:29 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -  أكد مصدر حكومي أنه لم تصدر أي قرارات بإخلاء مطار الملك الحسين الدولي أو ميناء العقبة، مشددًا على أن المطار والميناء يواصلان عملهما بشكل طبيعي.

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وأوضح المصدر أن الجهات الأردنية المختصة تتولى متابعة أي مخاطر محتملة، وتقوم بإصدار التحذيرات اللازمة وفق الإجراءات المعتمدة مسبقًا، والتي تتضمن إطلاق صافرات الإنذار عند الضرورة.


وفي السياق، قال وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، محمد المومني، إن الجهات الأردنية المختصة لم تسجل أي تهديدات محتملة خلال الساعات الماضية، مؤكدًا جاهزية الأجهزة المعنية للتعامل مع أي مستجدات وفق الخطط والإجراءات المعتمدة.

 
 


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