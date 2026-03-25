الحكومة: لا مبرر لشراء وتخزين المواد الغذائية كونها متوفرة بكميات آمنة

وشدد المومني، في تصريحات صحفية على أن المخزون الاستراتيجي من المواد الغذائية والسلع الأساسية، بالإضافة إلى المحروقات والأدوية آمن، ويكفي لتلبية احتياجات المملكة ضمن المعدلات الطبيعية، ودون أية انقطاعات.
وأشار إلى أن سلاسل الإمداد والتزويد تعمل بكفاءة واستمرارية، مؤكدا أن الجهات المعنية تتابع الأسواق بشكل مكثف لضبط الأسعار ومنع أية ممارسات غير مبررة، بما في ذلك الامتناع عن البيع.
ودعا المومني إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، محذرا من تداول الشائعات، ومؤكدا أهمية الوعي المجتمعي ودور وسائل الإعلام في نقل الحقيقة بمهنية ومسؤولية.
