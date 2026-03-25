الحكومة: لا مبرر لشراء وتخزين المواد الغذائية كونها متوفرة بكميات آمنة

الوكيل الإخباري - دعا وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، محمد المومني، المواطنين إلى عدم التهافت على شراء المواد الغذائية أو تخزينها، مؤكدا أنه لا يوجد مبرر لذلك في ظل استقرار الأوضاع التموينية.

اضافة اعلان



وشدد المومني، في تصريحات صحفية على أن المخزون الاستراتيجي من المواد الغذائية والسلع الأساسية، بالإضافة إلى المحروقات والأدوية آمن، ويكفي لتلبية احتياجات المملكة ضمن المعدلات الطبيعية، ودون أية انقطاعات.



وأشار إلى أن سلاسل الإمداد والتزويد تعمل بكفاءة واستمرارية، مؤكدا أن الجهات المعنية تتابع الأسواق بشكل مكثف لضبط الأسعار ومنع أية ممارسات غير مبررة، بما في ذلك الامتناع عن البيع.