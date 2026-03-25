الأربعاء 2026-03-25 03:10 م

الحكومة: لا مبرر لشراء وتخزين المواد الغذائية كونها متوفرة بكميات آمنة

أرشيفية
 
الأربعاء، 25-03-2026 01:43 م

الوكيل الإخباري - دعا وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، محمد المومني، المواطنين إلى عدم التهافت على شراء المواد الغذائية أو تخزينها، مؤكدا أنه لا يوجد مبرر لذلك في ظل استقرار الأوضاع التموينية.

وشدد المومني، في تصريحات صحفية على أن المخزون الاستراتيجي من المواد الغذائية والسلع الأساسية، بالإضافة إلى المحروقات والأدوية آمن، ويكفي لتلبية احتياجات المملكة ضمن المعدلات الطبيعية، ودون أية انقطاعات.


وأشار إلى أن سلاسل الإمداد والتزويد تعمل بكفاءة واستمرارية، مؤكدا أن الجهات المعنية تتابع الأسواق بشكل مكثف لضبط الأسعار ومنع أية ممارسات غير مبررة، بما في ذلك الامتناع عن البيع.


ودعا المومني إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، محذرا من تداول الشائعات، ومؤكدا أهمية الوعي المجتمعي ودور وسائل الإعلام في نقل الحقيقة بمهنية ومسؤولية.

 
 


أخبار محلية عطاء لشراء كميات من القمح

عربي ودولي العراق: استدعاء القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة في بغداد وتسليمه مذكرة احتجاج

عربي ودولي ترامب يوجه رسالة إلى السيسي

