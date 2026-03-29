الأحد 2026-03-29 10:20 ص

الحكومة : لا نية لتحويل التعليم عن بعد في المملكة

الأحد، 29-03-2026 08:54 ص
الوكيل الإخباري-  أكد الناطق باسم الحكومة الدكتور محمد المومني أن خيار التعليم أو الدوام عن بُعد غير مطروح حاليًا، داعيًا المواطنين إلى عدم الالتفات للشائعات المتداولة بهذا الشأن.اضافة اعلان


وأوضح المومني، خلال حديثه عبر "برنامج الوكيل" الذي يُبث على "راديو هلا"، أن أي قرارات تتعلق بتحويل نمط الدوام سيتم الإعلان عنها رسميًا من قبل الحكومة عبر القنوات المعتمدة.

وشدد على أهمية استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، مؤكدًا أن الحكومة تتابع المستجدات أولًا بأول، وأن أي إجراء سيتم اتخاذه سيكون مبنيًا على تقييم دقيق للظروف وبما يحقق المصلحة العامة.
 
 


