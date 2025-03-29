السبت 2025-03-29 11:42 م
 

الحكومة : لم نناقش حل المجالس البلدية حتى الآن

صورة عامة للعاصمة عمان
العاصمة عمان
 
السبت، 29-03-2025 10:11 م
الوكيل الإخباري-   - أكدّ وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني، عدم مناقشة ملف حل المجالس البلدية حتى الآن.اضافة اعلان


وقال المومني في تصريحات صحفية مساء اليوم السبت، أنّ الحكومة بدأت الحوارات بشأن قانون الإدارة المحلية.

وبين أن الحكومة ستلتقي مع الكتل الحزبية في مجلس النواب كافة خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن معظم طروحات الكتل النيابية تعلقت بملفات عامة وخاصة الاقتصادية.
 
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