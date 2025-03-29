الحكومة : لم نناقش حل المجالس البلدية حتى الآن

وقال المومني في تصريحات صحفية مساء اليوم السبت، أنّ الحكومة بدأت الحوارات بشأن قانون الإدارة المحلية.
وبين أن الحكومة ستلتقي مع الكتل الحزبية في مجلس النواب كافة خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن معظم طروحات الكتل النيابية تعلقت بملفات عامة وخاصة الاقتصادية.
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