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الحكومة : لن نقبل المساس بالأمن الوطني الأردني تحت أي ظرف

رئاسة الوزراء
رئاسة الوزراء
الأربعاء، 06-11-2024 06:26 م

الوكيل الإخباري-    قال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني “إن الأردن القوي والمستقر بمؤسساته هو الأقدر على مساعدة ومساندة الشعب الفلسطيني، مشدداً على أنه لن نقبل بالمساس بالأمن الوطني الأردني تحت أي ظرف من الظروف، وأن يكون الأردن ساحة حرب للصراع بين الدول، وأن أمن الأردن وأمن حدوده واستقراره أساسي وسيادي ولن نسمح بالمساس به من قبل أي كان”.

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حديث المومني جاء خلال لقائه وفداً من كلية الحقوق في جامعة القدس الفلسطينية من مدينة القدس، وذلك ضمن جولة لهم في المملكة من خلال المخيم الحقوقي الذي تنظمه كلية الحقوق في الجامعة، وبحضور أمين عام الوزارة الدكتور زيد النوايسة.


وأضاف أن هدف قيام الدولة الفلسطينية كاملة السيادة على التراب الوطني الفلسطيني لا يأتي فقط من باب الالتزام السياسي والأخلاقي والإنساني وتنفيذ أحكام القانون الدولي، وإنما لأن الدولة الفلسطينية كاملة السيادة والقابلة للحياة مصلحة استراتيجية عليا للدولة الأردنية، مؤكداً أن القضية الفلسطينية ستبقى كما دوماً قضية الأردن الأولى والمركزية.


وأشار المومني إلى أن هناك روابط مصيرية بين الشعب الأردني والشعب الفلسطيني وعلاقات قوية وتاريخية، مؤكداً أن الظلم الذي وقع على الشعب الفلسطيني والعدوان الغاشم عليه واعتداءات المتطرفين وسياسات الحكومة الإسرائيلية بالانتقاص من حقه في الحصول على الكرامة الإنسانية وحق تقرير المصير وسياسات التهجير كان وما يزال محل إدانة أردنية وعالمية منذ بدء الاحتلال الإسرائيلي، مشيراً إلى أن الحكومة الإسرائيلية غير مدركة لحقيقة تاريخية بأن الشعب الفلسطيني لا يريد قيام دولته إلا على أرضه وترابه الوطني والحصول على حقوقه الإنسانية والسياسية كاملة.


واستعرض المومني الدور الأردني في إسناد الشعب الفلسطيني في عمليات الإغاثة للشعب الفلسطيني في الضفة وقطاع غزة والجهود السياسية والدبلوماسية والإعلامية.

 
gnews

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