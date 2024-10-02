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الحكومة: لن نكون ساحة للصراع.. وحماية الأردن والأردنيين مسؤوليتنا

المومني
وزير الاتصال الحكومي محمد المومني
الأربعاء، 02-10-2024 07:03 ص

الوكيل الإخباري- قال وزير الاتصال الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة، الدكتور محمد المومني، إن موقف الأردن دوما أنه لن يكون ساحة للصراع لأي طرف.

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وأكد أن "حماية الأردن والأردنيين هي مسؤوليتنا الأولى"، وفق وكالة الأنباء الأردنية (بترا).


كما تحدث المومني للتلفزيون الأردني عن سقوط أجزاء من صواريخ على مناطق مختلفة في الأردن، مشيرا إلى أنه لم تسجل إصابات حرجة "ثمة 3 إصابات طفيفة بحسب التقرير الطبي. وهنالك أضرار مادية يتم العمل على حصرها".


وشدد على ضرورة توخي الحذر والالتزام بالتعليمات الصادرة عن السلطات المختلفة المختصة وعدم تداول الشائعات والأنباء من المصادر المجهولة، والحرص على تعزيز الوعي الوطني في ظل الظروف الإقليمية الصعبة.

 
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