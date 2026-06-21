الحكومة: ما يزيد عن 100 مدان محكومين بالاعدام بالسجون وسيتم تطبيق العقوبة عليهم تباعاً

وأوضح المومني خلال مؤتمر صحفي عقب جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت في محافظة الزرقاء، أن تنفيذ حكم الإعدام شنقاً بحق 6 مدانين بجرائم إرهاب مرتبطة بالمخدرات يأتي في إطار تنفيذ أحكام القضاء وترسيخ سيادة القانون، مؤكداً أن ذلك يحقق العدالة بحق من استهدفوا أمن الوطن ومنتسبي أجهزته الأمنية.
وأشار إلى أن تنفيذ أحكام الإعدام بحق المحكومين سيتم تباعاً وفقاً للأحكام القضائية القطعية.
وكان كشف رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، أن الحكومة ستعمل على تعديل القانون لضمان تطبيق عقوبة الإعدام بشكل واسع على كبار تجار ومهربي المخدرات الذين يعملون مع العصابات الخارجية.
-
أخبار متعلقة
-
اجتماعان لوزراء الخارجية العرب ومجلس الجامعة العربية الاثنين في عمّان
-
الحكومة:تخصيص 45 مليون دينار لشراء القمح والشعير
-
تخصيص 3 مواقع لعرض مباراة الأردن والجزائر في جرش الأثرية لدعم النشامى
-
المومني: قرار تطبيق عقوبة الإعدام بحق 6 من المدانين اليوم كان تطبيقا للعدالة
-
الحملة الأردنية والخيرية الهاشمية توزعان طرودا غذائية شرق مدينة غزة
-
حسان يشدد على أن لاعبي المنتخب الوطني يستحقون التقدير
-
الحكومة: تشديد عقوبة الإعدام على كبار مهربي المخدرات
-
رئيس الوزراء : برنامج تنموي بأكثر من 800 مليون دينار وتوسعة الباص السريع