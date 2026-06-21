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الحكومة: ما يزيد عن 100 مدان محكومين بالاعدام بالسجون وسيتم تطبيق العقوبة عليهم تباعاً

الحكومة: تنفيذ أحكام الإعدام بحق أكثر من 100 محكوم سيتم تباعاً
رئاسة الوزراء
 
الأحد، 21-06-2026 02:47 م

الوكيل الإخباري-   قال وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، محمد المومني، إن عدد المحكومين بالإعدام داخل السجون الأردنية يتجاوز 100 شخص، مؤكداً أن تنفيذ الأحكام سيتم تباعاً بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية.

وأوضح المومني خلال مؤتمر صحفي عقب جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت في محافظة الزرقاء، أن تنفيذ حكم الإعدام شنقاً بحق 6 مدانين بجرائم إرهاب مرتبطة بالمخدرات يأتي في إطار تنفيذ أحكام القضاء وترسيخ سيادة القانون، مؤكداً أن ذلك يحقق العدالة بحق من استهدفوا أمن الوطن ومنتسبي أجهزته الأمنية.

وأشار إلى أن تنفيذ أحكام الإعدام بحق المحكومين سيتم تباعاً وفقاً للأحكام القضائية القطعية.

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وكان كشف رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، أن الحكومة ستعمل على تعديل القانون لضمان تطبيق عقوبة الإعدام بشكل واسع على كبار تجار ومهربي المخدرات الذين يعملون مع العصابات الخارجية.

 
 


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