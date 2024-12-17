الحكومة: محطة الغاز الجديدة ستخفض كلف الإنتاج على المصانع بين 35% إلى 60%

الوكيل الإخباري- قال وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني، الثلاثاء، إن رئيس الوزراء افتتح صباح اليوم محطة للغاز الطبيعي في لواء الهاشمية بمحافظة الزرقاء، كجزء من برنامج وطني لدعم إيصال الغاز الطبيعي للمدن والتجمعات الصناعية.

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وأضاف المؤمني خلال مؤتمر صحفي في مدينة الأمير محمد للشباب عقب انتهاء جلسة مجلس الوزراء المنعقدة في الزرقاء، أنه سينعكس هذا المشروع بشكل مباشر على القطاع الصناعي، نظراً لانخفاض كلفة الطاقة اللازمة للإنتاج من الغاز بنسبة تتراوح بين (35%- 60%) مقارنة بأنواع الوقود الأخرى المستخدمة في الصناعات.