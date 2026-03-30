الحكومة: مخزون الدواجن والأعلاف متوفر وسلاسل التوريد مستقرة

أصدرت دائرة الإحصاءات العامة النتائج الأولية لمسح المؤشرات الاقتصادية (مسح الفقاسات) للربع الثالث لعام 2025، والذي أظهر انخفاض أسعار الدجاج اللاحم بما نسبته 4 بالمئة خلال عام 2025 مقارنة مع عام 2024،
الوكيل الإخباري-   عقد وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة، ووزير الزراعة صائب خريسات، لقاء موسعا مع مربي الدواجن، لبحث أبرز التحديات التي تواجه القطاع، في ظل تداعيات الاضطرابات الإقليمية، والتأكد من توفر المخزون واستمرارية سلاسل التوريد لمدخلات الإنتاج، خصوصا الأعلاف مثل الذرة.اضافة اعلان


وأكد القضاة أن سلاسل التوريد ما تزال مستمرة بنحو طبيعي، مشيرا إلى أن حركة البواخر الواردة عبر الموانئ، إضافة إلى المعابر البرية، تسير بانتظام، خاصة عبر ميناء العقبة، مشددا على أن الحكومة ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لتسهيل عملية الإنتاج وضمان استدامة سلاسل التوريد.

وأوضح أن الوزارة لن تتردد في التدخل في حال حدوث أي ارتفاعات غير مبررة في الأسعار من خلال فرض سقوف سعرية مدروسة، وبما يحمي السوق والمستهلك، مؤكدا أن الكميات المتوفرة حاليا من الذرة مطمئنة، إلى جانب الكميات المتعاقد عليها، والتي من المتوقع وصول غالبيتها بداية الشهر المقبل.

بدوره، أكد وزير الزراعة صائب خريسات، أن الوزارة تعمل على تعزيز خطط الطوارئ لضمان جاهزية القطاع في مواجهة أي مستجدات إقليمية، من خلال التنسيق المستمر مع الجهات المعنية والقطاع الخاص، وتكثيف الرقابة على الأسواق ومدخلات الإنتاج.

وأشار خريسات إلى أهمية دعم صغار المزارعين ومربي الدواجن عبر برامج تمويلية وتسهيلات فنية، وبما يسهم في الحفاظ على استقرار الإنتاج المحلي وتعزيز الأمن الغذائي، لافتا إلى أن الوزارة لن تدخر جهدا في اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استدامة هذا القطاع الحيوي.

وأكد أهمية تعزيز المخزون الاستراتيجي من مدخلات الإنتاج، لا سيما الأعلاف، بالتوازي مع دعم الإنتاج المحلي، لضمان استقرار الأسعار وتلبية احتياجات السوق في مختلف الظروف.
 
 


