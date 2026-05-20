الحكومة: مخزون القمح يكفي 9.7 أشهر والشعير 9.3 أشهر

أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، طرح عطاء لشراء كمية 100 أو 120 ألف طن قمح، للمرة الثانية. ودعت الوزارة الراغبين بالاشتراك إلى مراجعة قسم العطاءات بالوزارة للحصول على نسخة من دعوة العطاء، تتضمن
الأربعاء، 20-05-2026 04:37 م

الوكيل الإخباري-   أظهر تقرير الربع الأول لعام 2026 الخاص بالبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي للأعوام 2026-2029، أن مدة كفاية المخزون الاستراتيجي من القمح بلغت 9.7 أشهر، فيما بلغت مدة كفاية المخزون الاستراتيجي من الشعير 9.3 أشهر، ضمن مؤشرات قطاع الزراعة والأمن الغذائي.

وبحسب التقرير الذي أصدرته وحدة متابعة الأداء الحكومي والإنجاز في رئاسة الوزراء  بلغت قيمة القروض المقدمة ضمن المرحلة الأولى لتعزيز استخدام التكنولوجيا الموفرة للمياه في قطاع الزراعة 50 ألف دينار، فيما وصل عدد الاتفاقيات الموقعة للمستثمرين ضمن المرحلة الأولى للاستثمار الزراعي لأراضي الخزينة في الحماد والسرحان إلى 10 اتفاقيات.

 
 


