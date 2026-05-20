الحكومة: مخزون القمح يكفي 9.7 أشهر والشعير 9.3 أشهر

الوكيل الإخباري- أظهر تقرير الربع الأول لعام 2026 الخاص بالبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي للأعوام 2026-2029، أن مدة كفاية المخزون الاستراتيجي من القمح بلغت 9.7 أشهر، فيما بلغت مدة كفاية المخزون الاستراتيجي من الشعير 9.3 أشهر، ضمن مؤشرات قطاع الزراعة والأمن الغذائي.

اضافة اعلان