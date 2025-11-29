الحكومة: مدينة عمرة لن تكون عاصمة جديدة ولا إداريَّة

02:19 م

الوكيل الإخباري- أكدت الحكومة، السبت، أن مدينة عمرة التي أطلق رئيس الوزراء جعفر حسان مشروعها، لن تكون عاصمة جديدة ولا إدارية، بل يأتي مشروعها لمواكبة الحاجات السكانية المستقبلية في المملكة، خصوصاً في مدينتي عمّان والزرقاء، اللتين يُتوقَّع أن يصل عدد السكان فيهما إلى 11 مليون نسمة خلال 25 عاماً، إذا استمر النمو السكاني على مساره في العقد الماضي.





أطلق حسان، السبت، مشروع مدينة عمرة الذي يشكل نموذجا جديدا في التطوير الحضري وإدارة النموّ السكاني طويل الأمد، ويراعي معايير الاستدامة والحداثة، ويفتح فرصاً استثماريَّة واقتصاديَّة واعدة، وهو نواة لمدينة مستقبليَّة نموذجيَّة للشباب والجيل القادم، وبتنظيم وتخطيط محكم، تمتد مراحل تطويرها على مدى 25 عاماً وبشكل عابر للحكومات.



وأوضحت الحكومة بأن المشروع يحدد استخدامات الأراضي مسبقا بمختلف أنواعها؛ الاستثماريَّة والتعليميَّة والتجاريَّة والصِّناعيَّة والخدميَّة والسكنيَّة والسياحيّة، وبطريقة مستدامة تتوافق مع المخطَّط الشُّمولي وتحديثاته مستقبلاً.



ويعتبر مشروع مدينة عمرة هو مشروع مدينة خضراء يمنح فرصاً للخبراء والشباب للمشاركة في تطوير مدينة مستقبلية نموذجية توفر بدائل سكنية وخدمية حديثة، تعتمد أحدث التقنيات البيئية والتكنولوجيَّة والطاقة النَّظيفة والنَّقل العام.

