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الحكومة: مستعدون لتزويد سوريا بالمحاصيل الزراعية

محاصيل زراعية
محاصيل زراعية
السبت، 11-01-2025 09:53 م
الوكيل الإخباري-   استمع مجلس الوزراء السبت، إلى إيجاز من وزير الزراعة خالد الحنيفات بشأن استئناف عملية تصدير الخضار والفواكه للأسواق السورية حيث انطلقت اليوم أولى شحنات الخضار والفواكه إلى سوريا من سوق العارضة المركزي إثر توقفها خلال فترة الأحداث في سوريا.اضافة اعلان


وأكد وزير الزراعة استعداد الأردن لتزويد الأشقاء في سوريا بالمحاصيل الزراعية التي يحتاجون إليها، سيما المحاصيل الشتوية التي يتم إنتاجها في غور الأردن فضلا عن الاستعداد لتزويد الأشقاء بتجربة الأردن المتميزة في المجال الزراعي وتوظيف التكنولوجيا الحديثة والتقنيات الموفرة للمياه في الزراعة.

ولفت إلى أن عودة تصدير الخضار والفواكه إلى السوق السورية سيكون لها آثار إيجابية على المزارع الأردني والمستهلك السوري في وصول المنتجات الزراعية إلى سوريا وعبرها إلى الأسواق الأوروبية.
 
gnews

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