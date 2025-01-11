الحكومة: مستعدون لتزويد سوريا بالمحاصيل الزراعية

وأكد وزير الزراعة استعداد الأردن لتزويد الأشقاء في سوريا بالمحاصيل الزراعية التي يحتاجون إليها، سيما المحاصيل الشتوية التي يتم إنتاجها في غور الأردن فضلا عن الاستعداد لتزويد الأشقاء بتجربة الأردن المتميزة في المجال الزراعي وتوظيف التكنولوجيا الحديثة والتقنيات الموفرة للمياه في الزراعة.
ولفت إلى أن عودة تصدير الخضار والفواكه إلى السوق السورية سيكون لها آثار إيجابية على المزارع الأردني والمستهلك السوري في وصول المنتجات الزراعية إلى سوريا وعبرها إلى الأسواق الأوروبية.
-
أخبار متعلقة
-
الأوقاف توقع اتفاقية ترتيبات موسم الحج لهذا العام
-
تنويه صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات
-
مجلس الوزراء يقر نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية
-
مجلس الوزراء يقر الشروط والتعليمات الجديدة للإجازة بدون راتب
-
دعم صادرات الخضار والفواكه عبر الشحن الجوي والبحري
-
الصفدي يشارك باجتماع حول سوريا غدا
-
رئيس الوزراء يؤكد أهمية إطلاق البرنامج التنفيذي للحكومة خلال الشهر الحالي
-
اعلان صادر عن ترخيص السواقين والمركبات