الحكومة: مشروع لتخزين الكهرباء باستخدام الطاقة الكهرومائية في سد الموجب

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الوكيل الإخباري- أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، أن الحكومة تعمل بجدّية على إصلاح قطاع الكهرباء ضمن رؤية التحديث الاقتصادي. اضافة اعلان





وأوضح الخرابشة، خلال مشاركته في جلسة حوارية ضمن فعاليات منتدى الاستراتيجيات الأردني، اليوم الأربعاء، للحديث عن خطة الإصلاح المالي لقطاع الكهرباء في ضوء رؤية التحديث، أن هدف الإصلاحات هو تحقيق العدالة المالية بين جميع الأطراف المعنية بالقطاع، مما يساهم في استدامته وتعزيز دوره في التنمية الاقتصادية في المملكة.



وأشار إلى أن قطاع الطاقة في الأردن يسير بخطى إيجابية ثابتة، مؤكداً على أهمية أن تحقق استثمارات قطاع الطاقة عوائد مالية معقولة وبما يضمن استدامتها للسنوات القادمة.



وأضاف الخرابشة أن الوزارة مستمرة في مشروع ايصال الغاز الطبيعي لمختلف المناطق الصناعية، منوهاً إلى وجود عدة مشاريع جديدة تستهدف دعم القطاع الصناعي.



وفي حديثه عن قطاع التعدين، كشف الخرابشة أن الدراسات أوضحت وجود خام النحاس في مناطق جديدة خارج منطقة ضانا، قائلاً إنه "سيتم قريباً توقيع عدد من الاتفاقيات الاستثمارية في هذا المجال".



وأشار الوزير إلى أن 27% من الكهرباء المولدة في الأردن تأتي من مصادر الطاقة المتجددة، مضيفاً أن نظام تنظيم منشآت مصادر الطاقة المتجددة الجديد المطبق حاليا "عادل ويستند إلى ممارسات دولية ناجحة".



وأضاف أن الوزارة مستمرة في تحقيق التقدم بالتشريعات المتعلقة باستراتيجية الهيدروجين الأخضر، وهو ما يعكس التزام الأردن بالتحول نحو الطاقة النظيفة.



وفي إطار جهود الوزارة لتعزيز تخزين الطاقة، قال الخرابشة إن مشروع تخزين الكهرباء باستخدام الطاقة الكهرومائية في سد الموجب سيكون بقدرة تصل إلى 450 ميجاوات، مبيناً أن هذا المشروع يمثل جزءاً من جهود الحكومة لتحسين البنية التحتية للطاقة وتعزيز قدرتها على تلبية الاحتياجات المتزايدة منها.