الحكومة: ملتزمون بإنفاذ المشاريع وسنرصد التمويل اللازم لها في الموازنة

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، عقب انتهاء جلسة مجلس الوزراء في محافظة الطفيلة في جامعة الطفيلة التقنية، للإعلان عن أبرز قرارات مجلس الوزراء، وعرض الرؤية التنموية للمحافظة، أن الحكومة خصصت مشاريع خدمية وتنموية في محافظة الطفيلة في مختلف القطاعات بقيمة تقديرية تصل إلى 9 ملايين دينار خلال العام الحالي.
وأشار المومني إلى أن انعقاد جلسة مجلس الوزراء في الطفيلة جزء من نهج الحكومة الميداني لمأسسة العمل والنقاش حول الأولويات بالشراكة مع ممثلي المحافظة المنتخبين وهي الثامنة في المحافظات، بعد زيارة إلى الكرك وإربد والزرقاء ومعان والمفرق ومأدبا وعجلون.
-
أخبار متعلقة
-
تنويه هام من صندوق المعونة الوطنية
-
الملك يستقبل وزير الخارجية النرويجي
-
من هو الفتى الذي ابتسم له الملك عند دخوله منصة حفل الاستقلال؟
-
بلدية جرش تطلق المرحلة الثانية من مبادرة بنك الملابس
-
المقاول الأردني في طليعة منفذي مشاريع لحل أزمة الإسكان في سوريا
-
منتدى التواصل الحكومي يستضيف مديرَي الإحصاءات العامة والإقراض الزراعي
-
الحكومة تدين الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى
-
جامعة العلوم التطبيقية الخاصة تحتفل بعيد الاستقلال التاسع والسبعين وتفتتح معرض الجاليات لعام 2025