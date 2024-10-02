الحكومة : 3 إصابات "طفيفة" بعد سقوط أجزاء من صواريخ

وقال المومني وهو الناطق باسم الحكومة : "سقطت أجزاء من عدد من الصواريخ في مناطق مختلفة من المملكة. لا يوجد إصابات حرجة، ولكن هناك 3 إصابات صنفت طبيا بأنها طفيفة في هذه المرحلة".
وتحدث عن "أضرار مادية وقعت يتم العمل على حصرها".
المومني أكد أن موقف الأردن يتمثل بأنه "لن يكون ساحة للصراع لأحد، وأن حماية الأردن والأردنيين هي مسؤوليتنا الأولى".
وطالب المومني، المواطنين، بتوخي الحيطة والحذر والالتزام بالتعليمات الصادرة من السلطات المختصة وعدم تداول الشائعات وتداول الأخبار من المصادر المجهولة.
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