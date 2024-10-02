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الحكومة : 3 إصابات "طفيفة" بعد سقوط أجزاء من صواريخ

وزير الاتِّصال الحكومي الدكتور محمَّد المومني
وزير الاتصال الحكومي محمد المومني
الأربعاء، 02-10-2024 12:13 ص

الوكيل الإخباري-   أصيب 3 أشخاص بجروح "طفيفة" جراء سقوط أجزاء من صواريخ على مناطق مختلفة في الأردن، وفق وزير الاتصال الحكومي محمد المومني الثلاثاء، وذلك على خلفية إطلاق إيران صواريخ باتجاه إسرائيل.

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وقال المومني وهو الناطق باسم الحكومة : "سقطت أجزاء من عدد من الصواريخ في مناطق مختلفة من المملكة. لا يوجد إصابات حرجة، ولكن هناك 3 إصابات صنفت طبيا بأنها طفيفة في هذه المرحلة".


وتحدث عن "أضرار مادية وقعت يتم العمل على حصرها".


المومني أكد أن موقف الأردن يتمثل بأنه "لن يكون ساحة للصراع لأحد، وأن حماية الأردن والأردنيين هي مسؤوليتنا الأولى".


وطالب المومني، المواطنين، بتوخي الحيطة والحذر والالتزام بالتعليمات الصادرة من السلطات المختصة وعدم تداول الشائعات وتداول الأخبار من المصادر المجهولة.

 
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