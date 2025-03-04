الحكومة: 30 مليون دينار لتطوير مكب الأكيدر

الوكيل الإخباري - كشف وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني عن إعفاء اللاجئين السوريين الراغبين بمغادرة الأردن طوعا من بعض رسوم الخدمات الجمركية من بينها استثناء الأمتعة والأثاث.

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وقال المومني، اليوم الثلاثاء، إن القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء اليوم يهدف لتشجيع العودة الطوعية للاجئين السوريين إلى بلادهم.

وأضاف أن مجلس الوزراء اتخذ أيضا قرارات من بينها الموافقة على قانون معدل لقانون المنافسة لسنة 2025 الذي يحسن من البيئة التنافسية في الأردن ويخلق حالة من التنافس بالإضافة إلى جلب الاستثمار، والموافقة على نظام الإفصاح عن البيانات الشخصية لسنة 2025.