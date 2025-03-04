 
الثلاثاء 2025-03-04 02:14 م
 

الحكومة: 30 مليون دينار لتطوير مكب الأكيدر

ا
أرشيفية
الثلاثاء، 04-03-2025 01:21 م

الوكيل الإخباري - كشف وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني عن إعفاء اللاجئين السوريين الراغبين بمغادرة الأردن طوعا من بعض رسوم الخدمات الجمركية من بينها استثناء الأمتعة والأثاث.

اضافة اعلان

 

وقال المومني، اليوم الثلاثاء، إن القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء اليوم يهدف لتشجيع العودة الطوعية للاجئين السوريين إلى بلادهم.

 

وأضاف أن مجلس الوزراء اتخذ أيضا قرارات من بينها الموافقة على قانون معدل لقانون المنافسة لسنة 2025 الذي يحسن من البيئة التنافسية في الأردن ويخلق حالة من التنافس بالإضافة إلى جلب الاستثمار، والموافقة على نظام الإفصاح عن البيانات الشخصية لسنة 2025.

 

وأشار المومني إلى اتخاذ قرارات حول تنفيذ عدد من العطاءات من بينها ائتلافات بين مقاولين محليين وأجانب لتطوير مكب الأكيدر للنفايات بقيمة إجمالية 30 مليون دينار، بالإضافة إلى مشروع مياه بني كنانة بقيمة 40 مليون دينار، وإنشاء مدارس في الزرقاء وعمّان من الصندوق السعودي للتنمية.

 
gnews

أحدث الأخبار

ا

أسواق ومال سلوك ترامب يؤجج سعر الذهب

تعبيرية

أخبار محلية إلغاء النماذج الطبية الورقية لجميع شركات التأمين

رل

أخبار الشركات الشركة السعودية الأردنية للاستثمار توقّع اتفاقاً للاستثمار في "اليوم" للمخابز

جانب من الاجتماع

شؤون برلمانية الاقتصاد الرقمي النيابية تناقش تحديات وفرص قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

ل

عربي ودولي "حزب الله" يجري تحقيقا داخليا

المومني خلال المؤتمر الصحفي

أخبار محلية الحكومة: الدعم للأشقاء في فلسطين مستمر ونرفض أي تهجير قسري

غت

منوعات كيف تتناول الحلويات بعد الإفطار دون أن تشعر بالعطش؟ إليك الحل

ا

أخبار محلية الحكومة: 30 مليون دينار لتطوير مكب الأكيدر



 




الأكثر مشاهدة