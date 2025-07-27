الحملة الأردنية تواصل تنفيذ برنامجها الإغاثي الميداني في غزة وتوزع وجبات طعام

كما وزعت الحملة تكيات الطعام على الأسر النازحة، وقامت الفرق الميدانية بزيارة لمخيمات النزوح في منطقة أرض الشنطي، وقامت بتوزيع "شوربة العدس" على مئات العائلات الموجودة في المنطقة.
ويأتي هذا التوزيع ضمن الجهود اليومية التي تبذلها الحملة لتوفير الغذاء في المناطق المنكوبة، وتخفيف معاناة العائلات التي تعيش أوضاعا إنسانية صعبة نتيجة العدوان الإسرائيلي والحصار المستمرين على قطاع غزة.
وتؤكد الحملة الأردنية، بالشراكة مع الهيئة، استمرارها في تقديم الدعم الغذائي المنتظم والمتنوع، لضمان وصول المساعدات إلى مختلف مناطق القطاع، بما يعزز صمود السكان ويساهم في تلبية احتياجاتهم الأساسية في ظل الأزمة المتفاقمة.
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