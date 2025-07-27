الحملة الأردنية تواصل تنفيذ برنامجها الإغاثي الميداني في غزة وتوزع وجبات طعام

الوكيل الإخباري- واصلت الحملة الأردنية في قطاع غزة، الأحد، تنفيذ برنامجها الإغاثي الميداني، حيث قامت بتوزيع وجبات ساخنة من "طبيخ الباذنجان" إلى جانب الخبز الطازج على الأسر المتضررة في منطقة المواصي غرب خان يونس، وذلك بالشراكة مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.

اضافة اعلان



كما وزعت الحملة تكيات الطعام على الأسر النازحة، وقامت الفرق الميدانية بزيارة لمخيمات النزوح في منطقة أرض الشنطي، وقامت بتوزيع "شوربة العدس" على مئات العائلات الموجودة في المنطقة.



ويأتي هذا التوزيع ضمن الجهود اليومية التي تبذلها الحملة لتوفير الغذاء في المناطق المنكوبة، وتخفيف معاناة العائلات التي تعيش أوضاعا إنسانية صعبة نتيجة العدوان الإسرائيلي والحصار المستمرين على قطاع غزة.