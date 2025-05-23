الجمعة 2025-05-23 06:50 م
 

الحملة الأردنية تواصل دعمها الإغاثي شمال غزة وجنوبها.. والمخبز الأردني لا يتوقف

الحملة الأردنية تواصل دعمها الإغاثي شمال غزة وجنوبها.. والمخبز الأردني لا يتوقف
الحملة الأردنية تواصل دعمها الإغاثي شمال غزة وجنوبها.. والمخبز الأردني لا يتوقف
 
الجمعة، 23-05-2025 06:28 م

الوكيل الإخباري-   تواصل الحملة الأردنية، بالشراكة مع الهيئة الخيرية الهاشمية، جهودها الإغاثية في قطاع غزة، حيث قامت الجمعة، بتوزيع وجبات غذائية على آلاف العائلات النازحة في مدرسة النصر شمال القطاع، وفي مخيمات النازحين في جنوبه.

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وفي إطار الاستجابة اليومية للاحتياجات، يواصل المخبز الأردني تقديم الخبز الطازج بشكل منتظم، حيث تستفيد آلاف العائلات يوميًا من هذه الخدمة الإنسانية الحيوية، التي لم تنقطع منذ بدء عمل المخبز في القطاع.


وأكدت الحملة أن عمليات التوزيع لا تقتصر على أماكن محددة، بل تشمل مناطق مختلفة في كل مرة، في محاولة للوصول إلى أكبر عدد ممكن من المتضررين، وتلبية احتياجاتهم المتزايدة في ظل الظروف الصعبة.

 
gnews

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