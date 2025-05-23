الحملة الأردنية تواصل دعمها الإغاثي شمال غزة وجنوبها.. والمخبز الأردني لا يتوقف

الوكيل الإخباري- تواصل الحملة الأردنية، بالشراكة مع الهيئة الخيرية الهاشمية، جهودها الإغاثية في قطاع غزة، حيث قامت الجمعة، بتوزيع وجبات غذائية على آلاف العائلات النازحة في مدرسة النصر شمال القطاع، وفي مخيمات النازحين في جنوبه.

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وفي إطار الاستجابة اليومية للاحتياجات، يواصل المخبز الأردني تقديم الخبز الطازج بشكل منتظم، حيث تستفيد آلاف العائلات يوميًا من هذه الخدمة الإنسانية الحيوية، التي لم تنقطع منذ بدء عمل المخبز في القطاع.