الحملة الأردنية توزّع الخبز الطازج على مئات العائلات في خان يونس

وجرى التوزيع بشكل مباشر على الأسر النازحة في المنطقة، وسط صعوبات كبيرة في الوصول إلى المواد الغذائية الأساسية، لا سيما الخبز، نتيجة استمرار الحرب وتفشي المجاعة وتدمير البنية التحتية.
ويأتي هذا التدخل الإنساني استمرارًا للجهود الأردنية بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، لتأمين مقومات الحياة الأساسية لأهالي غزة، والتخفيف من حدة الأزمة المعيشية التي فاقمتها الحرب المستمرة منذ سنتين.
وأعرب النازحون عن شكرهم للأردن على الدعم المتواصل، مؤكدين أن هذه المبادرات، رغم بساطتها، تمثل فارقًا كبيرًا في واقعهم اليومي الصعب، وتؤكد عمق التضامن الأردني–الفلسطيني في أحلك الظروف.
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