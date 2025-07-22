الثلاثاء 2025-07-22 08:12 م
 

الحملة الأردنية توزّع الخبز الطازج على مئات العائلات في خان يونس

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جانب من الحملة
 
الثلاثاء، 22-07-2025 07:59 م
الوكيل الإخباري- نفّذت الحملة الأردنية، بالشراكة مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، عملية توزيع الخبز الطازج على مئات العائلات في منطقة المواصي بمحافظة خان يونس، جنوب قطاع غزة، في إطار استجابتها المتواصلة للاحتياجات اليومية العاجلة للسكان النازحين.اضافة اعلان


وجرى التوزيع بشكل مباشر على الأسر النازحة في المنطقة، وسط صعوبات كبيرة في الوصول إلى المواد الغذائية الأساسية، لا سيما الخبز، نتيجة استمرار الحرب وتفشي المجاعة وتدمير البنية التحتية.

ويأتي هذا التدخل الإنساني استمرارًا للجهود الأردنية بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، لتأمين مقومات الحياة الأساسية لأهالي غزة، والتخفيف من حدة الأزمة المعيشية التي فاقمتها الحرب المستمرة منذ سنتين.

وأعرب النازحون عن شكرهم للأردن على الدعم المتواصل، مؤكدين أن هذه المبادرات، رغم بساطتها، تمثل فارقًا كبيرًا في واقعهم اليومي الصعب، وتؤكد عمق التضامن الأردني–الفلسطيني في أحلك الظروف.
 
 
gnews

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