الحملة الأردنية توزع الخبز في القطاع

الوكيل الإخباري- نفّذت الحملة الأردنية، بالشراكة مع الهيئة الخيرية الهاشمية، مشروعًا لتوزيع الخبز على العائلات النازحة في مواصي خان يونس، استجابةً للحاجة الملحّة للغذاء في ظل النقص الحاد في المواد الأساسية.

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وجرى التوزيع السبت ، واستهدف التجمعات السكنية ومراكز الإيواء التي تضم الآلاف من النازحين، ممن اضطروا إلى مغادرة منازلهم بسبب التصعيد الأخير في المدينة.