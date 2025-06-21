السبت 2025-06-21 11:43 م
 

الحملة الأردنية توزع الخبز في القطاع

الحملة الأردنية توزع الخبز في مواصي خان يونس
الحملة الأردنية توزع الخبز في مواصي خان يونس
 
السبت، 21-06-2025 11:23 م

الوكيل الإخباري-   نفّذت الحملة الأردنية، بالشراكة مع الهيئة الخيرية الهاشمية، مشروعًا لتوزيع الخبز على العائلات النازحة في مواصي خان يونس، استجابةً للحاجة الملحّة للغذاء في ظل النقص الحاد في المواد الأساسية.

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وجرى التوزيع السبت ، واستهدف التجمعات السكنية ومراكز الإيواء التي تضم الآلاف من النازحين، ممن اضطروا إلى مغادرة منازلهم بسبب التصعيد الأخير في المدينة.


وجاء هذا التدخل الغذائي في وقت يعاني فيه سكان القطاع من تراجع كبير في توافر الخبز، بسبب صعوبة تشغيل الأفران ونقص الطحين وارتفاع الأسعار، مما جعل الحملة تركز على تأمين رغيف الخبز كأولوية يومية ملحّة.

 
gnews

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