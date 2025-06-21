الحملة الأردنية توزع الخبز في القطاع

وجرى التوزيع السبت ، واستهدف التجمعات السكنية ومراكز الإيواء التي تضم الآلاف من النازحين، ممن اضطروا إلى مغادرة منازلهم بسبب التصعيد الأخير في المدينة.
وجاء هذا التدخل الغذائي في وقت يعاني فيه سكان القطاع من تراجع كبير في توافر الخبز، بسبب صعوبة تشغيل الأفران ونقص الطحين وارتفاع الأسعار، مما جعل الحملة تركز على تأمين رغيف الخبز كأولوية يومية ملحّة.
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