الحملة الأردنية توزّع خياماً على النازحين في مواصي خان يونس قبيل المنخفض الجوي

الأربعاء، 25-03-2026 07:51 م

الوكيل الإخباري-   بدأت الحملة الأردنية للإغاثة، الأربعاء بتوزيع خيام إيواء على العائلات المتضررة في منطقة مواصي خان يونس جنوبيّ قطاع غزة، في خطوة تهدف إلى التخفيف من معاناة النازحين وتعزيز صمودهم في ظل الظروف الجوية القاسية المرتقبة.

وأكدت الحملة في بيان صحفي أن عمليات التوزيع استهدفت الأسر الأكثر هشاشة، خاصة تلك التي فقدت مساكنها أو تعيش في ظروف إيواء مؤقتة تفتقر إلى الحد الأدنى من مقوّمات الحماية، مشيرة إلى أن هذه التدخلات تأتي ضمن خطة طوارئ متكاملة لمواجهة تداعيات المنخفض.


وأوضح القائمون على الحملة أن اختيار توقيت التوزيع جاء استباقيًا، مع اقتراب المنخفض الجوي، لضمان توفير مأوى آمن يحمي العائلات من الأمطار والرياح، ويحدّ من تفاقم الأوضاع الإنسانية في مناطق النزوح.

 
 


