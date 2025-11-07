الحملة الأردنية توزع مساعدات مقابل الخط الأصفر في مخيم جباليا شمالي غزة

وقالت الحملة الأردنية للإغاثة إنها تُعدّ الفرق الإغاثية الوحيدة العاملة في المنطقة، وتصل إلى مناطق خطرة في الشمال بهدف تغطية جميع العائدين إلى هذه المناطق.
وأكدت الحملة الأردنية أن هذه الاستجابة الإنسانية تأتي في وقتٍ أشدّ ما يكون فيه العائدون بحاجةٍ إلى توفير أساسيات الحياة، بهدف تعزيز صمودهم في مناطقهم التي لا تصل إليها المساعدات.
كما أشار أهالي منطقة جباليا إلى جهود الحملة الأردنية في توفير الأساسيات من غذاء وماء في هذه المناطق، وأكدوا مناشدتهم استمرار تقديم المساعدات.
