الحملة الأردنية توزع وجبات المنسف في مواصي خان يونس

11:36 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/759214 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- وزّعت الحملة الأردنية من خلال مطبخها العامل جنوب القطاع بالشراكة مع الهيئة الخيرية الهاشمية وجبات المنسف الأردني على العائلات النازحة في مواصي خان يونس، بعد تجهيزها بمشاركة فرق العمل والشيفات، ووفق آلية منظّمة تضمن وصول الوجبات بسلاسة. اضافة اعلان





ويأتي هذا النشاط في إطار الدعم الأردني المتواصل لأهالي قطاع غزة، حيث يواصل الأردن، عبر الحملة الأردنية والهيئة الخيرية الهاشمية، تنفيذ تدخلات إنسانية متتالية تشمل توفير الغذاء والمساعدات الإغاثية، تأكيدًا على موقف الأردن الثابت في مساندة الشعب الفلسطيني والتخفيف من معاناته الإنسانية.



وفي هذا السياق، قال عبد الرحمن العواد، المنسق العام للحملة الأردنية "ما يجري اليوم في قطاع هو نموذج حيّ للتكامل الأردني الفلسطيني، حيث من عاداتنا أن نبدأ العام الجديد والمناسبات بالأبيض دلالة للاستبشار بالخير وبركة بالأيام القادمة. كما تتكامل الجهود والخبرات بين فرق العمل على الأرض لضمان وصول المساعدة إلى مستحقيها بكرامة"



وأضاف "هذا التعاون يعكس عمق العلاقة بين الشعبين، ويؤكد أن العمل الإنساني المشترك هو الطريق الأقرب لتخفيف معاناة أهلنا في غزة".

تم نسخ الرابط





