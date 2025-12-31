الحملة الأردنية توزع وجبات المنسف في مواصي خان يونس

ويأتي هذا النشاط في إطار الدعم الأردني المتواصل لأهالي قطاع غزة، حيث يواصل الأردن، عبر الحملة الأردنية والهيئة الخيرية الهاشمية، تنفيذ تدخلات إنسانية متتالية تشمل توفير الغذاء والمساعدات الإغاثية، تأكيدًا على موقف الأردن الثابت في مساندة الشعب الفلسطيني والتخفيف من معاناته الإنسانية.
وفي هذا السياق، قال عبد الرحمن العواد، المنسق العام للحملة الأردنية "ما يجري اليوم في قطاع هو نموذج حيّ للتكامل الأردني الفلسطيني، حيث من عاداتنا أن نبدأ العام الجديد والمناسبات بالأبيض دلالة للاستبشار بالخير وبركة بالأيام القادمة. كما تتكامل الجهود والخبرات بين فرق العمل على الأرض لضمان وصول المساعدة إلى مستحقيها بكرامة"
وأضاف "هذا التعاون يعكس عمق العلاقة بين الشعبين، ويؤكد أن العمل الإنساني المشترك هو الطريق الأقرب لتخفيف معاناة أهلنا في غزة".
-
أخبار متعلقة
-
الأردن يثمن حرص السعودية والإمارات على أمن اليمن واستقراره وسيادته
-
الجمارك: تعديل دوام جمرك عمان لغاية الساعة العاشرة ليلا اعتبارًا من بداية العام
-
الضباط وضباط الصف المستحقون لقرض الإسكان العسكري- أسماء
-
الأمــــن الـعــــام
-
وزير الزراعة: الموسم المطري الحالي عزّز المخزون المائي في التربة ورفع جاهزية المحاصيل
-
البترا تسجل أعلى عدد زوار يومي منذ 2023
-
تربية قصبة اربد تنجز حزمة من المشاريع التنموية في مدارسها
-
7 اصابات بحادث سير على طريق إربد عمّان