الحملة الأردنية توزع وجبات غذائية في مخيم “الفجر 3” غرب خان يونس

وقدمت الحملة مئات الوجبات الساخنة للأسر المتضررة في ظل نقص حاد في المواد الغذائية والخدمات الأساسية، وذلك في إطار تدخلات إغاثية متواصلة تستهدف المناطق الأكثر تضررًا ونزوحًا.
وأكدت إدارة الحملة أن فرقها الميدانية تواصل العمل يوميًا لتأمين الدعم الغذائي، مشيرة إلى أن التوزيع يأتي ضمن سلسلة من البرامج التي تهدف إلى التخفيف من معاناة السكان، خاصة في أماكن اللجوء المؤقت.
وتواصل الحملة والهيئة تنفيذ برامج إغاثية متعددة بالتنسيق مع الجهات المحلية في غزة، وسط دعوات لتكثيف الدعم الدولي؛ لضمان استمرارية هذه الجهود في ظل التحديات الميدانية المتصاعدة.
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