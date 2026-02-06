الجمعة 2026-02-06 03:09 م

الحملة الأردنية والخيرية الهاشمية تواصلان توزيع وجبات الطعام على النازحين في غزة

ت
جانب من الأنشطة الإغاثية
 
الجمعة، 06-02-2026 01:51 م

الوكيل الإخباري-  تواصل الحملة الأردنية، بالشراكة مع الهيئة الخيرية الهاشمية، تنفيذ تدخلاتها الإغاثية العاجلة في قطاع غزة، عبر توزيع وجبات الأرز واللحم على الأسر النازحة في عدد من المخيمات، وذلك في إطار الاستجابة للاحتياجات الإنسانية المتزايدة نتيجة الأوضاع المعيشية الصعبة.

ويستهدف هذا التوزيع النازحين في المخيمات، ولا سيما الأسر الأكثر هشاشة، في محاولة للتخفيف من حدة نقص الغذاء وتعزيز الأمن الغذائي في ظل استمرار الأزمات الإنسانية.


وأكدت الفرق الميدانية العاملة أن عملية التوزيع جرت وفق آليات منظمة تراعي الكرامة الإنسانية وتضمن وصول الوجبات إلى مستحقيها، رغم التحديات اللوجستية والظروف الميدانية القاسية.


من جانبه، قال عبدالرحمن العواد، المنسق العام للحملة الأردنية، إن هذه الجهود تأتي امتدادًا للدور الإنساني المتواصل للمملكة الأردنية الهاشمية، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، في دعم الشعب الفلسطيني، مشددًا على التزام الحملة بمواصلة تقديم المساعدات الغذائية والإغاثية للنازحين في مختلف مناطق القطاع.


وأشار العواد إلى أن الشراكة مع الهيئة الخيرية الهاشمية تمثل ركيزة أساسية في ضمان استدامة العمل الإنساني وتوسيع نطاق الاستجابة، بما يلبي الاحتياجات العاجلة للمتضررين.


وتأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة من الأنشطة الإغاثية التي تنفذها الحملة الأردنية والهيئة الخيرية الهاشمية، دعمًا لصمود الشعب الفلسطيني وتخفيفا من معاناته الإنسانية المستمرة.

 
 


