الحملة الأردنية والخيرية الهاشمية توزعان طرودا غذائية شرق مدينة غزة

الوكيل الإخباري- وزعت الحملة الأردنية، الشريك الاستراتيجي للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، طرودا غذائية على الأسر المحتاجة والمتضررة في مخيم آل خضير بمنطقة أبو حلاوة شرق مدينة غزة، استجابة لمناشدة إنسانية أطلقها أهالي المخيم في ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية وصعوبة تأمين الاحتياجات الأساسية.

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وشملت المساعدات مواد غذائية أساسية تلبي احتياجات العائلات المستفيدة، حيث جرى توزيعها وفق آليات تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه.