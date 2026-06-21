الأحد 2026-06-21 03:25 م

الحملة الأردنية والخيرية الهاشمية توزعان طرودا غذائية شرق مدينة غزة

الحملة الأردنية والخيرية الهاشمية توزعان طرودا غذائية شرق مدينة غزة
الحملة الأردنية والخيرية الهاشمية توزعان طرودا غذائية شرق مدينة غزة
 
الأحد، 21-06-2026 02:17 م

الوكيل الإخباري-   وزعت الحملة الأردنية، الشريك الاستراتيجي للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، طرودا غذائية على الأسر المحتاجة والمتضررة في مخيم آل خضير بمنطقة أبو حلاوة شرق مدينة غزة، استجابة لمناشدة إنسانية أطلقها أهالي المخيم في ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية وصعوبة تأمين الاحتياجات الأساسية.

اضافة اعلان


وشملت المساعدات مواد غذائية أساسية تلبي احتياجات العائلات المستفيدة، حيث جرى توزيعها وفق آليات تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه.


وأكد القائمون على الحملة أن هذه المبادرة تأتي ضمن جهود الاستجابة المباشرة للمناشدات الإنسانية الواردة من المناطق المتضررة، مشددين على مواصلة تنفيذ البرامج الإغاثية للوصول إلى أكبر عدد ممكن من الأسر المحتاجة في قطاع غزة.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

علما الولايات المتحدة وإيران

عربي ودولي قطر تعلن بدء قمة بحيرة لوسيرن في سويسرا

رحّب وزراء خارجية مصر وباكستان والسعودية وتركيا، الأحد، بتوقيع "مذكرة تفاهم إسلام آباد" بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران ، معتبرين ذلك التطور يمثل خطوة بنّاءة نحو خفض التصعيد وإنهاء النزاع الذي ش

عربي ودولي اجتماع القاهرة: مذكرة تفاهم إسلام آباد خطوة بنّاءة نحو خفض التصعيد وإنهاء النزاع

قثب

فن ومشاهير وعكة صحية مفاجئة لفانة مشهورة

ناليس

طب وصحة طبيب يحذر من مخاطر الماء داخل الأذن

علم الأردن

أخبار محلية اجتماعان لوزراء الخارجية العرب ومجلس الجامعة العربية الاثنين في عمّان

الحكومة: تنفيذ أحكام الإعدام بحق أكثر من 100 محكوم سيتم تباعاً

أخبار محلية الحكومة: ما يزيد عن 100 مدان محكومين بالاعدام بالسجون وسيتم تطبيق العقوبة عليهم تباعاً

الحكومة:تخصيص 45 مليون دينار لشراء القمح والشعير

أخبار محلية الحكومة:تخصيص 45 مليون دينار لشراء القمح والشعير

وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس

عربي ودولي كاتس: لا قيود على الجنود الإسرائيليين في مواجهة التهديدات في لبنان



 
 






الأكثر مشاهدة

 