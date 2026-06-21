الحملة الأردنية والخيرية الهاشمية توزعان طرودا غذائية شرق مدينة غزة

وشملت المساعدات مواد غذائية أساسية تلبي احتياجات العائلات المستفيدة، حيث جرى توزيعها وفق آليات تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه.
وأكد القائمون على الحملة أن هذه المبادرة تأتي ضمن جهود الاستجابة المباشرة للمناشدات الإنسانية الواردة من المناطق المتضررة، مشددين على مواصلة تنفيذ البرامج الإغاثية للوصول إلى أكبر عدد ممكن من الأسر المحتاجة في قطاع غزة.
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