السبت 2026-06-13 09:23 م

الحملة الأردنية والهيئة الخيرية الهاشمية توزعان خياماً على صحفيين في قطاع غزة

الحملة الأردنية والهيئة الخيرية الهاشمية توزعان خياماً على صحفيين في قطاع غزة
ارشيفية
 
السبت، 13-06-2026 07:13 م
الوكيل الإخباري-   نفذت الحملة الأردنية، الشريك الاستراتيجي للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، وبالتنسيق مع نقابة الصحفيين الفلسطينيين، عملية توزيع خيام إيواء على عدد من الصحفيين المتضررين في قطاع غزة.اضافة اعلان


ويأتي هذا التدخل في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها الصحفيون الفلسطينيون، الذين يواصلون أداء رسالتهم المهنية ونقل معاناة المواطنين رغم ما تعرضوا له من فقدان للمنازل والنزوح المتكرر جراء الحرب المستمرة على القطاع.

وأكد القائمون على المبادرة أن هذه الخطوة تندرج ضمن البرامج الإغاثية والإنسانية التي تنفذها الحملة الأردنية والهيئة الخيرية الهاشمية، بهدف توفير الحد الأدنى من مقومات الحياة الكريمة للأسر المتضررة، بما في ذلك العاملون في القطاع الإعلامي الذين يواجهون تحديات استثنائية أثناء أداء واجبهم المهني والإنساني.

من جانبها، ثمنت نقابة الصحفيين الفلسطينيين هذه المبادرة، مؤكدة أهمية دعم الصحفيين المتضررين وتمكينهم من مواصلة عملهم في تغطية الأحداث ونقل الحقيقة، رغم الظروف الميدانية والإنسانية المعقدة التي يشهدها قطاع غزة.
 
 


gnews

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