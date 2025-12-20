الحملة الأردنية والهيئة الخيرية الهاشمية توزعان وجبات ساخنة في شمال وجنوب غزة

الوكيل الإخباري- نفّذت الحملة الأردنية بالشراكة مع الهيئة الخيرية الهاشمية نشاطا إغاثيًا شمل توزيع الدجاج الطازج في محافظات شمال قطاع غزة، في إطار دعم الأسر المتضررة وتعزيز الأمن الغذائي في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة.

اضافة اعلان



وأشرفت الفرق الميدانية على طهي وتوزيع وجبات ساخنة من الأرز والدجاج عبر مطبخ ميداني في مواصي خان يونس جنوبي القطاع، حيث استهدفت الوجبات العائلات النازحة ومراكز الإيواء في المناطق الأكثر احتياجًا.