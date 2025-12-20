السبت 2025-12-20 03:30 م

الحملة الأردنية والهيئة الخيرية الهاشمية توزعان وجبات ساخنة في شمال وجنوب غزة

جانب من المساعدات الإنسانية
الوكيل الإخباري- نفّذت الحملة الأردنية بالشراكة مع الهيئة الخيرية الهاشمية نشاطا إغاثيًا شمل توزيع الدجاج الطازج في محافظات شمال قطاع غزة، في إطار دعم الأسر المتضررة وتعزيز الأمن الغذائي في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة.

وأشرفت الفرق الميدانية على طهي وتوزيع وجبات ساخنة من الأرز والدجاج عبر مطبخ ميداني في مواصي خان يونس جنوبي القطاع، حيث استهدفت الوجبات العائلات النازحة ومراكز الإيواء في المناطق الأكثر احتياجًا.


ويجسّد هذا النشاط الدور الإنساني المتواصل للمملكة الأردنية الهاشمية في إسناد الشعب الفلسطيني، من خلال جهود الحملة الأردنية والهيئة الخيرية الهاشمية، التي تواصل تنفيذ تدخلات إغاثية نوعية تعكس التزام الأردن الثابت بدعم صمود أهالي قطاع غزة في مختلف الظروف.

 
 


