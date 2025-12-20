الحملة الأردنية والهيئة الخيرية الهاشمية توزعان وجبات ساخنة في شمال وجنوب غزة

وأشرفت الفرق الميدانية على طهي وتوزيع وجبات ساخنة من الأرز والدجاج عبر مطبخ ميداني في مواصي خان يونس جنوبي القطاع، حيث استهدفت الوجبات العائلات النازحة ومراكز الإيواء في المناطق الأكثر احتياجًا.
ويجسّد هذا النشاط الدور الإنساني المتواصل للمملكة الأردنية الهاشمية في إسناد الشعب الفلسطيني، من خلال جهود الحملة الأردنية والهيئة الخيرية الهاشمية، التي تواصل تنفيذ تدخلات إغاثية نوعية تعكس التزام الأردن الثابت بدعم صمود أهالي قطاع غزة في مختلف الظروف.
