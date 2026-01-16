الحملة الأردنية والهيئة الخيرية توزعان خياما على عائلات نازحة في غزة

وتأتي هذه الاستجابة استكمالًا لحملة الشتاء التي أطلقتها الحملة الأردنية والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية مع بداية فصل الشتاء.
-
أخبار متعلقة
-
عطل تقني يضرب منصة "إكس" في الاردن
-
العرب الأكثر زيارة للأردن في 2025
-
السفير المومني يقدم أوراق اعتماده للرئيس الإثيوبي
-
بلدية سهل حوران تزيل مبنى منطقة عمراوة القديم الآيل للسقوط
-
المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة
-
الأمير فيصل يقدّم واجب العزاء لرئيس الديوان الملكي بوفاة شقيقته
-
السفير أمجد المومني يقدم أوراق اعتماده إلى رئيس جمهورية إثيوبيا
-
الجيش يحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة بالونات