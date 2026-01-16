الحملة الأردنية والهيئة الخيرية توزعان خياما على عائلات نازحة في غزة

07:22 م

الوكيل الإخباري- نفذت الحملة الأردنية بالشراكة مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية تدخال إيوائيا طارئا يتضمن توزيع أكثر من 200 خيمة "قبة" في المرحلة الاولى ، للمتضررين جراء المنخفضات الجوية، وهي خيام معزولة ومقاومة للمياه والعوامل الجوية، لتوفير الحد الأدنى من الحماية والأمان للأسر المتضررة. اضافة اعلان





وتأتي هذه الاستجابة استكمالًا لحملة الشتاء التي أطلقتها الحملة الأردنية والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية مع بداية فصل الشتاء.

