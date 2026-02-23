الحملة الأردنية و"الخيرية الهاشمية" تنظمان إفطارا جماعيا جنوبي غزة

الوكيل الإخباري- نظمت الحملة الأردنية والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، إفطارا جماعيا الاثنين، في مخيم البركة للأيتام بمنطقة المواصي جنوبي قطاع غزة، وبمشاركة مئات الأطفال من قاطني المخيم.

اضافة اعلان



وجرى تنظيم الإفطار وسط أجواء إنسانية تعبّر عن روح التضامن الأردني، حيث امتدت موائد الطعام بين الخيام، في مشهد جسّد معاني التكافل الاجتماعي، وأعاد للمخيم لحظة دفء جماعية في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها النازحون.