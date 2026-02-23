الحملة الأردنية و"الخيرية الهاشمية" تنظمان إفطارا جماعيا جنوبي غزة

وجرى تنظيم الإفطار وسط أجواء إنسانية تعبّر عن روح التضامن الأردني، حيث امتدت موائد الطعام بين الخيام، في مشهد جسّد معاني التكافل الاجتماعي، وأعاد للمخيم لحظة دفء جماعية في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها النازحون.
وشمل الإفطار تجهيز وجبات متكاملة وتوزيعها بشكل منظم يحفظ كرامة المستفيدين، ويضمن وصول الخدمة إليهم بسلاسة، بمشاركة فرق ميدانية عملت منذ ساعات النهار الأولى على التحضير والتنسيق داخل المخيم.
