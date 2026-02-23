الإثنين 2026-02-23 11:31 م

الحملة الأردنية و"الخيرية الهاشمية" تنظمان إفطارا جماعيا جنوبي غزة

الإثنين، 23-02-2026 10:19 م

الوكيل الإخباري-   نظمت الحملة الأردنية والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، إفطارا جماعيا الاثنين، في مخيم البركة للأيتام بمنطقة المواصي جنوبي قطاع غزة، وبمشاركة مئات الأطفال من قاطني المخيم.

وجرى تنظيم الإفطار وسط أجواء إنسانية تعبّر عن روح التضامن الأردني، حيث امتدت موائد الطعام بين الخيام، في مشهد جسّد معاني التكافل الاجتماعي، وأعاد للمخيم لحظة دفء جماعية في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها النازحون.


وشمل الإفطار تجهيز وجبات متكاملة وتوزيعها بشكل منظم يحفظ كرامة المستفيدين، ويضمن وصول الخدمة إليهم بسلاسة، بمشاركة فرق ميدانية عملت منذ ساعات النهار الأولى على التحضير والتنسيق داخل المخيم.

 
 


