الحملة الأردنية و"الخيرية الهاشمية" تواصلان توزيع الخيام جنوب قطاع غزة

واستهدفت عملية التوزيع العائلات الأكثر احتياجا في مناطق النزوح جنوب القطاع، بما يسهم في توفير مأوى مؤقت وآمن للأسر التي تعيش أوضاعاً إنسانية صعبة، في ظل التحديات المتفاقمة التي يشهدها القطاع.
وأكد القائمون على البرنامج أن هذه التدخلات تأتي ضمن خطة إغاثية متكاملة تنفذها الحملة الأردنية والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، تشمل قطاعات الإيواء والإغاثة العاجلة والدعم الإنساني، بهدف تعزيز صمود الأسر المتضررة وتلبية احتياجاتها الأساسية.
ويواصل الأردن، عبر الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية والحملة الأردنية، جهوده الإنسانية والإغاثية دعماً للنازحين في قطاع غزة، من خلال تنفيذ برامج ومشاريع تستجيب للاحتياجات الملحة للفئات الأكثر تضررا.
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