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الحمل الكهربائي يسجل 3990 ميجا واط مساء اليوم

ارشيفية
ارشيفية
الثلاثاء، 26-11-2024 11:50 م

الوكيل الإخباري-  قال مدير عام شركة الكهرباء الوطنية، الدكتور سفيان البطاينة، اليوم الثلاثاء، إن استمرار انخفاض درجات الحرارة السائدة في المملكة والتي وصلت إلى 8 درجات مئوية تسببت بارتفاع ملحوظ في الأحمال الكهربائية التي سجلت 3990 م.واط.

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وأكد البطاينة قدرة الشبكة الوطنية على مواجهة الطلب على الطاقة الكهربائية من خلال تنفيذ الخطط التشغيلية الملائمة والتأكد من قدرة وجاهزية محطات التوليد ومحطات التحويل وشبكة النقل بشكل عام لاستيعاب الطلب على الطاقة الكهربائية المتوقعة خلال فصل الشتاء.

 
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