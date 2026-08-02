الحمل الكهربائي يسجل 4160 ميجاواط امس السبت

وأكدت الشركة أن النظام الكهربائي في المملكة يمتاز باعتمادية عالية، وأن الشركة وضمن خطط محددة تزيد استعداداتها لمواجهة الأحمال الكهربائية في ظل استمرار ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الطلب على الطاقة الكهربائية.
كما أكدت الشركة أهمية ترشيد استهلاك الكهرباء، خاصة خلال ساعات الذروة، بما يسهم في الحفاظ على استقرار وموثوقية الشبكة الكهربائية الوطنية.
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