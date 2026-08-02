الحمل الكهربائي يسجل 4160 ميجاواط امس السبت

الوكيل الإخباري- بلغ الحمل الكهربائي الأقصى المسجل امس السبت 4160 ميجاواط, بحسب بيانات شركة الكهرباء الوطنية.

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وأكدت الشركة أن النظام الكهربائي في المملكة يمتاز باعتمادية عالية، وأن الشركة وضمن خطط محددة تزيد استعداداتها لمواجهة الأحمال الكهربائية في ظل استمرار ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الطلب على الطاقة الكهربائية.