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الحمل الكهربائي يسجل 4160 ميجاواط امس السبت

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تعبيرية
 
الأحد، 02-08-2026 08:40 ص

الوكيل الإخباري-   بلغ الحمل الكهربائي الأقصى المسجل امس السبت 4160 ميجاواط, بحسب بيانات شركة الكهرباء الوطنية.

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وأكدت الشركة أن النظام الكهربائي في المملكة يمتاز باعتمادية عالية، وأن الشركة وضمن خطط محددة تزيد استعداداتها لمواجهة الأحمال الكهربائية في ظل استمرار ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الطلب على الطاقة الكهربائية.


كما أكدت الشركة أهمية ترشيد استهلاك الكهرباء، خاصة خلال ساعات الذروة، بما يسهم في الحفاظ على استقرار وموثوقية الشبكة الكهربائية الوطنية.

 
 


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