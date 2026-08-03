الحمل الكهربائي يسجل 4290 ميغاواط الأحد

وأكّدت الشركة أن النظام الكهربائي في المملكة يمتاز باعتمادية عالية، وأنّ الشركة وضمن خطط محددة تزيد استعداداتها لمواجهة الأحمال الكهربائية في ظل استمرار ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الطلب على الطاقة الكهربائية.
وشدّدت على أهمية ترشيد استهلاك الكهرباء، خاصة خلال ساعات الذروة، بما يسهم في الحفاظ على استقرار وموثوقية الشبكة الكهربائية الوطنية.
-
أخبار متعلقة
-
الحكومة تقترح نظاما يصنف المدارس الخاصة إلى 6 فئات حسب ترتيبها
-
البث المباشر لـ "برنامج الوكيل"
-
مدير تربية البادية الجنوبية يكرم مدير شرطة معان
-
مهرجان جرش يختتم فعاليات دورته الأربعين
-
البيئة تدعم بلدية معان بحاويات نفايات معدنية
-
الصقور للفاخوري والعوضات: لن تعودوا للوحدات ما دمت رئيسا
-
الصفدي ونظيره المصري يشددان على أهمية تنفيذ جميع بنود خطة ترامب بشأن غزة
-
ندوة في جرش تستذكر سيرة الراحل حسن محمد المحاسنة