الإثنين 2026-08-03 09:29 ص

الحمل الكهربائي يسجل 4290 ميغاواط الأحد

فصل التيار الكهربائي غداً الثلاثاء عن سكان هذه المنطقة
تعبيرية
 
الإثنين، 03-08-2026 09:11 ص

الوكيل الإخباري-   ارتفع الحمل الكهربائي الأقصى المسجّل أمس الأحد إلى 4290 ميغاواط، مقارنة بـ4160 ميغاواط سجلها السبت، بحسب بيانات شركة الكهرباء الوطنية.

اضافة اعلان


وأكّدت الشركة أن النظام الكهربائي في المملكة يمتاز باعتمادية عالية، وأنّ الشركة وضمن خطط محددة تزيد استعداداتها لمواجهة الأحمال الكهربائية في ظل استمرار ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الطلب على الطاقة الكهربائية.


وشدّدت على أهمية ترشيد استهلاك الكهرباء، خاصة خلال ساعات الذروة، بما يسهم في الحفاظ على استقرار وموثوقية الشبكة الكهربائية الوطنية.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

سشي

المرأة والجمال أحذية الباليه الشبكية.. صيحة الصيف الأبرز - صور

أزمة كبرى تهز كرة القدم العالمية .. يويفا يصعّد ضد فيفا

ترند أزمة كبرى تهز كرة القدم العالمية .. يويفا يصعّد ضد فيفا

تعرف على أسعار الخضار والفواكه في الأردن اليوم

اقتصاد محلي 3.2 ألف طن خضار وفواكه ترد السوق المركزي

فصل التيار الكهربائي غداً الثلاثاء عن سكان هذه المنطقة

أخبار محلية الحمل الكهربائي يسجل 4290 ميغاواط الأحد

ثيقب

فن ومشاهير أول ظهور لشيرين عبد الوهاب بعد أزمتها الصحية - فيديو

العقود الموحدة للمعلمين بالمدارس الخاصة تُطبق إلكترونيًا لضمان حقوق العاملين

أخبار محلية الحكومة تقترح نظاما يصنف المدارس الخاصة إلى 6 فئات حسب ترتيبها

شصثي

طب وصحة البطاطس قد تساعد على إنقاص الوزن.. بشرط

مستعمرون يقتحمون المقامات الإسلامية في بلدة كفل حارس شمال سلفيت

فلسطين مستعمرون يقتحمون المقامات الإسلامية في بلدة كفل حارس شمال سلفيت



 
 






الأكثر مشاهدة

 