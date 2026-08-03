الحمل الكهربائي يسجل 4290 ميغاواط الأحد

الوكيل الإخباري- ارتفع الحمل الكهربائي الأقصى المسجّل أمس الأحد إلى 4290 ميغاواط، مقارنة بـ4160 ميغاواط سجلها السبت، بحسب بيانات شركة الكهرباء الوطنية.

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وأكّدت الشركة أن النظام الكهربائي في المملكة يمتاز باعتمادية عالية، وأنّ الشركة وضمن خطط محددة تزيد استعداداتها لمواجهة الأحمال الكهربائية في ظل استمرار ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الطلب على الطاقة الكهربائية.