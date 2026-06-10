الأربعاء 2026-06-10 10:21 ص

الحموري: الخدمات الطبية عالجت أكثر من 5 ملايين مراجع خلال 2025

الخدمات الطبية الملكية
الخدمات الطبية الملكية
 
الأربعاء، 10-06-2026 09:10 ص
الوكيل الإخباري-   قال مدير عام الخدمات الطبية الملكية العميد الطبيب سهل الحموري، إن الخدمات الطبية الملكية عالجت أكثر من 5 ملايين مراجع خلال عام 2025، بما يمثل نحو 38% من سكان المملكة، مؤكدا أن خدماتها لا تقتصر على العسكريين وعائلاتهم بل تشمل مختلف فئات المجتمع الأردني.اضافة اعلان


وأضاف الحموري  الأربعاء، أن الخدمات الطبية الملكية تضم حاليا 17 مستشفى إلى جانب مراكز تخصصية منتشرة في مختلف مناطق المملكة، مشيرا إلى أن المؤسسة شهدت تطورا كبيرا منذ تأسيسها عام 1941، وتسارع هذا التطور خلال العقود الأخيرة من خلال التوسع في البنية التحتية والخدمات الطبية المتخصصة.

وأوضح أن الخدمات الطبية أدخلت عددا من التقنيات العلاجية الحديثة، من أبرزها العلاج بالخلايا التائية لمرضى السرطان الذين لم يستجيبوا للعلاجات التقليدية، مبينا أن نسبة نجاح هذه التقنية تجاوزت 90% وأسهمت في شفاء حالات كانت توصف سابقا بأنها ميؤوس منها.

وأشار إلى نجاح الخدمات الطبية في علاج مرضى التصلب اللويحي من خلال زراعة نخاع العظم من المريض نفسه، إضافة إلى استخدام تقنيات متقدمة لعلاج الصرع والباركنسون، وتطوير إجراءات تغيير الصمام الأبهري وزراعة منظمات ضربات القلب عبر القسطرة وبالتخدير الموضعي.
 
 


gnews

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